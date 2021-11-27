27 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Delight просто зараз!

Театр тіней з Чернігова Delight показали біль Чорнобильської трагедії за допомогою тіней. «У мене після вашого виступу доволі неоднозначні емоції. Тому що музика була про закоханих, і на початку вашого номеру була теж тема закоханості: чоловік, жінка, кораблик. Я сиділа, в мене були сльози, я теж так хочу! А потім ― бац! Прип’ять, катастрофа ― і музика не змінилася! Вся друга частина загубила свій сенс! Мені здається, якби ви краще підготувалися, у мене були б мурашки по шкірі. Та сьогодні я хочу сказати вам “ні”», ― прокоментувала виступ учасників Ксенія Мішина.

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