27 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Delight прямо сейчас!

Театр теней из Чернигова Delight показали боль Чернобыльской трагедии с помощью теней. «У меня после вашего выступления довольно неоднозначные эмоции. Потому что музыка была о влюбленных, и в начале вашего номера была тоже тема влюбленности: мужчина, женщина, кораблик. Я сидела, у меня были слезы, я тоже так хочу! А потом ― бац! Припять, катастрофа ― и музыка не изменилась! Вся вторая часть потеряла свой смысл! Мне кажется, если бы вы лучше подготовились, у меня были бы по коже мурашки. Но сегодня я хочу сказать вам “нет”», ― прокомментировала выступление участников Ксения Мишина.

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