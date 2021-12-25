Номери учасників та чат-бот «Україна має талант»-2021 для голосування
Зараз у руках кожного з нас долі фіналістів «Україна має талант»-2021. Кожен голос може бути вирішальним і визначити ім’я переможця. Як можна проголосувати за улюбленого учасника – редакція сайту STB.UA розповідає у матеріалі. Щоб підтримати свого фаворита, необхідно надіслати SMS із номером учасника або проголосувати онлайн у чат-боті СТБ у Viber та Telegram. Пам’ятайте, що голосування розпочинається з моменту оголошення в ефірі телеканалу СТБ!
Голосуйте за улюбленого учасника!
Чат-бот «Україна має талант»-2021
Проголосуйте онлайн в чат-боті СТБ:
Надішліть смс-повідомлення з номером учасника на 2909, з кодом у тексті повідомлення, що відповідає номеру учасника.
Вартість надсилання SMS-повідомлення за номером 2909 становить:
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для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 1,00 грн.,
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для абонентів мережі ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone) становить 1,00 грн.,
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для абонентів мережі ТОВ «лайфселл» становить 1,00 грн.
Вартість надсилання SMS-повідомлення включає ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% від вартості SMS-повідомлення без ПДВ.
Номери учасників «Україна має талант»-2021 для голосування
- Номер «01» – Ємельяненко Євгеній та Камишнікова Влада.
- Номер «02» – Артем Галіс;
- Номер «03» – Станіслав Скочко;
- Номер «04» – Михайло Макаров;
- Номер «05» – Гурт ZAPAL;
- Номер «06» – Ельдар Юлдашев;
- Номер «07» – Mind2Mind;
- Номер «08» – Дмитро Політов;
- Номер «09» – Артем Фесько;
- Номер «10» – Наталія Лебердюк та Денис Матросов.
З правилами голосування можете ознайомитись докладніше тут!