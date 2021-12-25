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Номери учасників та чат-бот «Україна має талант»-2021 для голосування

25.12.2021

Зараз у руках кожного з нас долі фіналістів «Україна має талант»-2021. Кожен голос може бути вирішальним і визначити ім’я переможця. Як можна проголосувати за улюбленого учасника – редакція сайту STB.UA розповідає у матеріалі. Щоб підтримати свого фаворита, необхідно надіслати SMS із номером учасника або проголосувати онлайн у чат-боті СТБ у Viber та Telegram. Пам’ятайте, що голосування розпочинається з моменту оголошення в ефірі телеканалу СТБ!

україна має талант 2021

Голосуйте за улюбленого учасника!

Чат-бот «Україна має талант»-2021

Проголосуйте онлайн в чат-боті СТБ:

Telegram

Viber

Надішліть смс-повідомлення з номером учасника на 2909, з кодом у тексті повідомлення, що відповідає номеру учасника.

Вартість надсилання SMS-повідомлення за номером 2909 становить:

  • для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 1,00 грн.,

  • для абонентів мережі ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone) становить 1,00 грн.,

  • для абонентів мережі ТОВ «лайфселл» становить 1,00 грн.

Вартість надсилання SMS-повідомлення включає ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% від вартості SMS-повідомлення без ПДВ.

Номери учасників «Україна має талант»-2021 для голосування

україна має талант 2021 номера для голосования

  • Номер «01» – Ємельяненко Євгеній та Камишнікова Влада.
  • Номер «02» – Артем Галіс;
  • Номер «03» – Станіслав Скочко;
  • Номер «04» – Михайло Макаров;
  • Номер «05» – Гурт ZAPAL;
  • Номер «06» – Ельдар Юлдашев;
  • Номер «07» – Mind2Mind;
  • Номер «08» – Дмитро Політов;
  • Номер «09» – Артем Фесько;
  • Номер «10» – Наталія Лебердюк та Денис Матросов.

З правилами голосування можете ознайомитись докладніше тут!

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