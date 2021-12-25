Зараз у руках кожного з нас долі фіналістів «Україна має талант»-2021. Кожен голос може бути вирішальним і визначити ім’я переможця. Як можна проголосувати за улюбленого учасника – редакція сайту STB.UA розповідає у матеріалі. Щоб підтримати свого фаворита, необхідно надіслати SMS із номером учасника або проголосувати онлайн у чат-боті СТБ у Viber та Telegram. Пам’ятайте, що голосування розпочинається з моменту оголошення в ефірі телеканалу СТБ!

Голосуйте за улюбленого учасника!

Чат-бот «Україна має талант»-2021

Проголосуйте онлайн в чат-боті СТБ:

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Надішліть смс-повідомлення з номером учасника на 2909, з кодом у тексті повідомлення, що відповідає номеру учасника.

Вартість надсилання SMS-повідомлення за номером 2909 становить:

для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 1,00 грн.,

для абонентів мережі ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone) становить 1,00 грн.,

для абонентів мережі ТОВ «лайфселл» становить 1,00 грн.

Вартість надсилання SMS-повідомлення включає ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% від вартості SMS-повідомлення без ПДВ.

Номери учасників «Україна має талант»-2021 для голосування

Номер «01» – Ємельяненко Євгеній та Камишнікова Влада.

Номер «02» – Артем Галіс;

Номер «03» – Станіслав Скочко;

Номер «04» – Михайло Макаров;

Номер «05» – Гурт ZAPAL;

Номер «06» – Ельдар Юлдашев;

Номер «07» – Mind2Mind;

Номер «08» – Дмитро Політов;

Номер «09» – Артем Фесько;

Номер «10» – Наталія Лебердюк та Денис Матросов.

З правилами голосування можете ознайомитись докладніше тут!

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