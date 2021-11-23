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Судді «Україна має талант» увійшли до рейтингу найвпливовіших українських діячів культури

23.11.2021

Судді «Україна має талант» Ксенія Мішина, Євген Кот і Сергій Притула ввійшли до рейтингу найвпливовіших українських діячів культури за версією fakty. В рейтинг також потрапили Холостячка Злата Огнєвіч та зірки серіалу «Кріпосна».

Вони збирають стадіони, знімають якісне кіно і творять справжнє мистецтво. Та головне ― прославляють Україну за її межами. Факти ICTV.Life представили рейтинг діячів, які 2021 року зробили вагомий внесок у розвиток української культури. До формування списку долучилися відомі блогери та лідери думок. Голосуйте та обирайте найкращих!

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