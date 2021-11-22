Дивіться ексклюзивний бекстейдж 5 випуску шоу «Україна має талант»-2021 та дізнайтесь, що відбувалося за лаштунками під час напруженого ефіру! Популярна співачка Jerry Heil покаже справжній ексклюзив та ближче познайомить з учасниками п’ятого випуску «Україна має талант».

Щотижня в диджитальному бекстейдж-шоу «Україна має талант» Jerry Heil показує все, що відбувалося за лаштунками під час знімань телевізійних кастингів: як учасники готувалися до виходу на головну талант-сцену країни, як реагували на коментарі суддів і хто із зірок приходив їх підтримати. Jerry спробує навчитися всього, що побачить на кастингу: на очах у багатомільйонної аудиторії ведуча бекстейджу сяде на шпагат, стоятиме на цвяхах, читатиме реп, намагатиметься повторити фокуси, танцювати фрістайл тощо.

У бекстейджі 5 випуску шоу «Україна має талант»-2021 на вас чекає нова порція цікавих відкриттів, позитивних емоцій, а також неймовірних речей, про які можна дізнатися лише за лаштунками!

Феноменальні учасники та за сумісництвом володарі талантів продовжуватимуть підкорювати головну сцену країни, а креативна і дуже харизматична ведуча Jerry Heil знайомитиме вас із їхніми дивовижними історіями.

Сцена наймасштабнішого талант-шоу країни може змусити хвилюватися навіть найсміливіших і найдосвідченіших учасників. Закулісся стає для них місцем, де можна знайти бажану гармонію або виплеснути ураган емоцій назовні! Бекстейдж 5 випуску шоу «Україна має талант»-2021 викличе справжній подив не лише у вас, а й у ведучої Jerry Heil! Дівчина зустріне короля рок-н-ролу Елвіса Преслі, який приїде вразити Сергія Притулу, Ксенію Мішину, Жана Беленюка та Євгена Кота із самого Лас-Вегаса!

Який підтекст несуть виступи учасників? І які ще нові таланти в собі відкриє Jerry Heil? Дивіться онлайн 5 випуск бекстейдж-шоу «Україна має талант»-2021.

Нагадаємо, ведуча бекстейджу «Україна має талант»-2021 — українська співачка, авторка хітів, які збирають мільйони переглядів на YouTube, фіналістка Національного відбору на Євробачення-2020 Jerry Heil. Завдяки таланту і мрії вона зуміла подолати шлях від нікому не відомої виконавиці каверів до всенародного успіху, тож знає, якими словами підтримати учасників кастингу «Україна має талант».



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