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Що було в п’ятому випуску «Україна має талант»: фотодобірка

22.11.2021

20 листопада о 19:00 відбувся показ п’ятого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». До суддівської трійки проєкту приєднався четвертий запрошений зірковий суддя ― відомий український спортсмен, борець греко-римського стилю, чемпіон Олімпійських ігор у Токіо 2020, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, багаторазовий чемпіон світу і Європи Жан Беленюк.

Як минув п’ятий ефір легендарного шоу? Дивіться фотодобірку нового випуску «Україна має талант» просто зараз!

Більше на тему: «Україна має талант» стала найкращою програмою дня!

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