20 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Богдани Ткаченко просто зараз!

Богдана Ткаченко дивувала суддів технікою еквілібру. Дівчинка на сцені шоу поставила світовий рекорд! Трюк сестер Росс, який з 1944 року нікому не вдавалося повторити, маленька Богдана на сцені «Україна має талант» продемонструвала 16 разів за одну хвилину! «Окрім світового рекорду, у тебе є 4 “так” від нас! Ти не проходиш далі, а прямо пролітаєш!» ― оцінив виступ маленької еквілібристки Сергій Притула.

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