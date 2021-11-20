Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Богдана Ткаченко  ―  эквилибр на «Україна має талант»-2021

20.11.2021

20 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Богданы Ткаченко  прямо сейчас!

Богдана Ткаченко удивляла судей техникой эквилибра. Девочка на сцене шоу поставила мировой рекорд! Трюк сестер Росс, который с 1944 года никому не удавалось повторить, маленькая Богдана на сцене «Україна має талант» продемонстрировала 16 раз в одну минуту! «Кроме мирового рекорда, у тебя есть 4 “да” от нас! Ты не проходишь дальше, а прямо пролетаешь!» ― оценил выступление маленькой эквилибристки Сергей Притула.

Больше по теме: Золотая кнопка и рэп-учительница: что было в третьем выпуске шоу «Україна має талант»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.