20 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Богданы Ткаченко прямо сейчас!

Богдана Ткаченко удивляла судей техникой эквилибра. Девочка на сцене шоу поставила мировой рекорд! Трюк сестер Росс, который с 1944 года никому не удавалось повторить, маленькая Богдана на сцене «Україна має талант» продемонстрировала 16 раз в одну минуту! «Кроме мирового рекорда, у тебя есть 4 “да” от нас! Ты не проходишь дальше, а прямо пролетаешь!» ― оценил выступление маленькой эквилибристки Сергей Притула.

Больше по теме: Золотая кнопка и рэп-учительница: что было в третьем выпуске шоу «Україна має талант»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.