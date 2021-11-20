Богдана Ткаченко ― эквилибр на «Україна має талант»-2021
20.11.2021
20 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Богданы Ткаченко прямо сейчас!
Богдана Ткаченко удивляла судей техникой эквилибра. Девочка на сцене шоу поставила мировой рекорд! Трюк сестер Росс, который с 1944 года никому не удавалось повторить, маленькая Богдана на сцене «Україна має талант» продемонстрировала 16 раз в одну минуту! «Кроме мирового рекорда, у тебя есть 4 “да” от нас! Ты не проходишь дальше, а прямо пролетаешь!» ― оценил выступление маленькой эквилибристки Сергей Притула.
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