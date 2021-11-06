6 листопада о 19:00 відбувся показ третього випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників! Хто пройшов до наступного етапу? А хто отримав золоту кнопку?

Першим своїми вміннями суддів дивував пародист з Одеси Андрій Немодрук. Юнак займається пародіюванням різних персонажів на Youtube і вже може похизуватися аудиторією в 3 млн підписників! На сцені грандіозного шоу хлопцеві вдалося перевтілитися в різних персонажів: від Віктора Януковича до губки Боба. Саме тому судді одностайно пропустили блогера в наступний етап шоу. «Мені здається, що ви показали все найкраще, що могли показати, і я не знаю, чи ви зможете себе перевершити у фіналі. Але я вірю, що ви зможете нас здивувати. У вас три “так” сьогодні!» ― оцінив виступ пародиста Сергій Притула.

Наступними на сцену вийшли Артем Шошин та Олена Салтикова. Дует демонстрував танець із танцюючою тканиною. У своєму виступі пара порушила тему забруднення довкілля. «Це настільки актуально, важливо, красиво і талановито! Тільки “так”!» ― сказав Женя Кот.

Після хореографічного номеру глядачів масштабного шоу прокачала реп-учителька із села Ялтівка, що на Харківщині. Ольга Халепа ― вчителька біології, яка на карантині почала читати реп. За це торік її визнали найкращим педагогом за версією тижневика «Освіта». Проте в рідній школі її зацькували аж до звільнення. На сцені шоу Ольга Халепа прочитала реп під назвою «Дистанцуха». «Я слухав текст пісні дуже уважно, і він мені дуже сподобався. На жаль, у нас професія вчителя втрачає престиж. Це гірко. Я сьогодні радий бачити на цій сцені людину, якій не байдуже те, що відбувається в нашій системі освіти. Я кажу вам “так”!» ― оголосив вердикт Сергій Притула.

А от 30-літній Юрій Мончак дивував суддів не танцями та репом, а неймовірними фокусами. Ілюзіоніст з Києва вже брав участь у шоу «Україна має талант». Він потрапив в історію проєкту, адже під час прямих ефірів Юрію всі три судді натиснули червоні кнопки за надто слабкий номер. Однак цього разу хлопець довів справу до кінця! «Ти реально молодець, що повернувся на сцену шоу, адже це було вражаюче! Ти реабілітувався на всі 100 відсотків!» ― прокоментувала виступ ілюзіоніста Ксенія Мішина.

Одесит Олег Татаринов приїхав на шоу талантів з роботи з Іспанії. Тривалий час хлопець працював навіть у всесвітньовідомому Cirque du Soleil! Олег дивував суддів повітряною гімнастикою. «У тебе були довершені трюки, ти розтягнутий, гнучкий, у тебе є гарні шпагати. Номер ― вау!» ― сказав Женя Кот і пропустив Олега в наступний етап шоу.

А донеччанка Ольга Лящук просто шокувала суддів своїм виступом. Дівчина стала першою українкою, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Вона займається стронгменом! У цьому силовому виді спорту треба зрушувати з місця літаки, перетягувати колеса вантажівок, переносити в руках вагу від 190 кг. Лящук ― справжня стронгвумен, яка на сцені проєкту підносила суддів на руках, встановлювала рекорди і давила стегнами… кавуни! Дівчина на «Україна має талант» встановила одразу два всеукраїнських рекорди! «227 кг протягнути за 10 секунд ― це неймовірна сила! Це круто, коли українці стають у світі номер один! Звичайно, у вас три “так”!» ― сказав Сергій Притула.

Після стронгвумен на сцену проєкту вийшов фанат Брітні Спірс Юрій Васильців. Він активіст руху «Free Britney» і прийшов виразити підтримку поп-діві, яка багато років поспіль була під опікою батька. На сцені шоу Юрій виконав попурі з найвідоміших пісень співачки. Однак не всім суддям сподобався його виступ. Фальшиве виконання не дало змоги Юринятку пройти в наступний етап шоу. Як результат ― три червоних кнопки. «Надіюсь, Брітні побачить цей виступ, і її випустять завдяки й вам!» ― надихнула юнака Ксенія Мішина.

Наступними на проєкт прийшло подружжя Марина та Джеймс, Mind2mind. Вона ― українка з Дніпра, він ― британець. А зустрілися вони в рейсі і тепер разом мешкають у Дубаї. У всьому світі Марину та Джеймса знають як пару менталістів. Менталізм ― це вид мистецтва, в якому артисти на публіці здійснюють психологічні експерименти з елементами телепатії, ясновидіння, телекінезу, а також гіпнозу.

Марина і Джеймс щороку виступають на Формулі-1 в Дубай, були учасниками «Британія має талант». Вони об’їздили пів світу, але в Україну приїхали зі своїм талантом уперше. Для перформансу менталістів на сцені «Україна має талант» судді дістали абсолютно випадкові речі зі своїх кишень та сумок, щоб Марина спробувала вгадати річ та описати її. А Сергій Притула настільки увійшов в кураж, що навіть дав прочитати номер своєї картки… «Знаєте, я просто в ступорі, тому що ви для мене люди взагалі з іншої галактики! Я просто вражена!» ― сказала Ксенія Мішина і натиснула Золоту кнопку!

Далі на сцену легендарного шоу вийшли Гарик та Марічка Кириченки. Вони виконали пісню «Go Bananas» і грали на барабанах. Дітям вдалося зарядити суддів позитивом і гумором, тому дует пройшов у наступний етап шоу! «Ви сяєте так, як найяскравіші зірочки! У вас два “так”!» ― прокоментував виступ учасників Женя Кот.

А от Наталя Короткіна з Маріуполя занурила суддів у неймовірну магію східного танцю.

«Ви справжня жінка-Клеопатра! Неймовірно виглядаєте, танцюєте і виступаєте! У вас три “так”!» ― сказала Ксенія Мішина.

Максим Букін з Києва ― артист оригінального жанру, і на сцені проєкту він демонстрував усій країні шоу з мильними бульбашками. Колишній аніматор показав свій професійний рівень та зміг здивувати майже всіх суддів своїм талантом. «Я скажу вам “ні” тільки тому, що є кращі представники у вашому жанрі. Однак шоу було цікавим», ― прокоментував виступ Максима Сергій Притула.

Дует Duo Alancia з Одеси показав неперевершений акробатичний номер, який вразив усіх суддів та отримав три «так»!

А от Єлизавета Крутікова дивувала мільйони українців повітряною гімнастикою. В 11 сезоні романтичного реаліті «Холостяк» вона була однією з претенденток на серце Михайла Заливака, але залишила проєкт у шостому випуску. А на сцені «Україна має талант» Ліза продемонструвала свої професійні вміння гімнастки. Крутикова в ефектному червоному костюмі здивувала суддів шоу трюками на підвішеному кільці і отримала три «так»!

Закривав третій ефір шоу дитячий танцювальний колектив Diamond Kids із Дніпра. Три роки тому він виграв чемпіонат World of Dance у Швейцарії! І, звичайно ж, своїм танцем діти запалили сцену шоу та серця українців. Тому потрапили одразу в наступний етап проєкту!

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