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Duo Alancia — акробатика на «Україна має талант»-2021

06.11.2021

6 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Duo Alancia просто зараз!

Дует Duo Alancia з Одеси показав неперевершений акробатичний номер, який вразив усіх суддів та отримав три «так»!

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

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