6 листопада відбувся показ третього випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників! Хто пройшов до наступного етапу проєкту «Україна має талант»-2021? Дивіться список учасників, які пройшли далі, від 06.11.2021.

Андрій Немодрук ― пародист з Одеси. Юнак займається пародіюванням різних персонажів на Youtube і вже може похизуватися аудиторією в 3 млн підписників! Артем Шошин та Олена Салтикова продемонстрували танець із танцюючою тканиною. У своєму виступі пара порушила тему забруднення довкілля. Ольга Халепа ― вчителька біології, яка на карантині почала читати реп. За це торік її визнали найкращим педагогом за версією тижневика «Освіта». На сцені шоу Ольга прочитала реп під назвою «Дистанцуха». Юрій Мончак ― ілюзіоніст з Києва. Він уже брав участь у шоу «Україна має талант», але тоді всі три судді натиснули червоні кнопки за надто слабкий номер. Однак цього разу хлопець показав прекрасний виступ. Олег Татаринов ― повітряний гімнаст з Одеси. На шоу він приїхав з роботи з Іспанії, адже вже тривалий час працює за кордоном, навіть виступав у всесвітньовідомому Cirque du Soleil! Ольга Лящук ― перша українка, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Стронгвумен дивувала суддів своєю неймовірною силою! Марина і Джеймс ― дует Mind2mind . Подружжя менталістів вразило журі своїми неймовірними здібностями. А Ксенія Мішина натиснула за їхній виступ Золоту кнопку! Гарик та Марічка Кириченки виконали пісню «Go Bananas» і грали на барабанах. Дітям вдалося зарядити суддів позитивом і гумором, тому дует пройшов у наступний етап шоу! Наталя Короткіна з Маріуполя занурила суддів у неймовірну магію східного танцю. Максим Букін з Києва на сцені проєкту демонстрував усій країні шоу з мильними бульбашками. Колишній аніматор показав свій професійний рівень та зміг здивувати майже всіх суддів своїм талантом. Дует Duo Alancia з Одеси показав неперевершений акробатичний номер, який вразив усіх суддів та отримав три «так»! Єлизавета Крутікова , учасниця 11 сезону романтичного реаліті «Холостяк», на сцені «Україна має талант» продемонструвала професійні вміння повітряної гімнастки і зачарувала всіх своїм виступом. Diamond Kids ― дитячий танцювальний колектив із Дніпра, який три роки тому виграв чемпіонат World of Dance у Швейцарії! Своїм танцем діти запалили сцену шоу та серця українців!

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