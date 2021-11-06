«Україна має талант»: список учасників, які пройшли далі, від 06.11.2021
06.11.2021
6 листопада відбувся показ третього випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників! Хто пройшов до наступного етапу проєкту «Україна має талант»-2021? Дивіться список учасників, які пройшли далі, від 06.11.2021.
- Андрій Немодрук ― пародист з Одеси. Юнак займається пародіюванням різних персонажів на Youtube і вже може похизуватися аудиторією в 3 млн підписників!
- Артем Шошин та Олена Салтикова продемонстрували танець із танцюючою тканиною. У своєму виступі пара порушила тему забруднення довкілля.
- Ольга Халепа ― вчителька біології, яка на карантині почала читати реп. За це торік її визнали найкращим педагогом за версією тижневика «Освіта». На сцені шоу Ольга прочитала реп під назвою «Дистанцуха».
- Юрій Мончак ― ілюзіоніст з Києва. Він уже брав участь у шоу «Україна має талант», але тоді всі три судді натиснули червоні кнопки за надто слабкий номер. Однак цього разу хлопець показав прекрасний виступ.
- Олег Татаринов ― повітряний гімнаст з Одеси. На шоу він приїхав з роботи з Іспанії, адже вже тривалий час працює за кордоном, навіть виступав у всесвітньовідомому Cirque du Soleil!
- Ольга Лящук ― перша українка, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Стронгвумен дивувала суддів своєю неймовірною силою!
- Марина і Джеймс ― дует Mind2mind. Подружжя менталістів вразило журі своїми неймовірними здібностями. А Ксенія Мішина натиснула за їхній виступ Золоту кнопку!
- Гарик та Марічка Кириченки виконали пісню «Go Bananas» і грали на барабанах. Дітям вдалося зарядити суддів позитивом і гумором, тому дует пройшов у наступний етап шоу!
- Наталя Короткіна з Маріуполя занурила суддів у неймовірну магію східного танцю.
- Максим Букін з Києва на сцені проєкту демонстрував усій країні шоу з мильними бульбашками. Колишній аніматор показав свій професійний рівень та зміг здивувати майже всіх суддів своїм талантом.
- Дует Duo Alancia з Одеси показав неперевершений акробатичний номер, який вразив усіх суддів та отримав три «так»!
- Єлизавета Крутікова, учасниця 11 сезону романтичного реаліті «Холостяк», на сцені «Україна має талант» продемонструвала професійні вміння повітряної гімнастки і зачарувала всіх своїм виступом.
- Diamond Kids ― дитячий танцювальний колектив із Дніпра, який три роки тому виграв чемпіонат World of Dance у Швейцарії! Своїм танцем діти запалили сцену шоу та серця українців!
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