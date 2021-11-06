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«Україна має талант»: список учасників, які пройшли далі, від 06.11.2021

06.11.2021

6 листопада відбувся показ третього випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників! Хто пройшов до наступного етапу проєкту «Україна має талант»-2021? Дивіться список учасників, які пройшли далі, від 06.11.2021.

  1. Андрій Немодрук ― пародист з Одеси. Юнак займається пародіюванням різних персонажів на Youtube і вже може похизуватися аудиторією в 3 млн підписників! 
  2. Артем Шошин та Олена Салтикова продемонстрували танець із танцюючою тканиною. У своєму виступі пара порушила тему забруднення довкілля. 
  3. Ольга Халепа ― вчителька біології, яка на карантині почала читати реп. За це торік її визнали найкращим педагогом за версією тижневика «Освіта». На сцені шоу Ольга прочитала реп під назвою «Дистанцуха». 
  4. Юрій Мончак ― ілюзіоніст з Києва. Він уже брав участь у шоу «Україна має талант», але тоді всі три судді натиснули червоні кнопки за надто слабкий номер. Однак цього разу хлопець показав прекрасний виступ. 
  5. Олег Татаринов ―  повітряний гімнаст з Одеси. На шоу він приїхав з роботи з Іспанії, адже вже тривалий час працює за кордоном, навіть виступав у всесвітньовідомому Cirque du Soleil! 
  6. Ольга Лящук ― перша українка, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Стронгвумен дивувала суддів своєю неймовірною силою!
  7. Марина і Джеймс ― дует Mind2mind. Подружжя менталістів вразило журі своїми неймовірними здібностями. А Ксенія Мішина  натиснула за їхній виступ Золоту кнопку!
  8. Гарик та Марічка Кириченки виконали пісню «Go Bananas» і грали на барабанах. Дітям вдалося зарядити суддів позитивом і гумором, тому дует пройшов у наступний етап шоу! 
  9. Наталя Короткіна з Маріуполя занурила суддів у неймовірну магію східного танцю. 
  10. Максим Букін з Києва на сцені проєкту демонстрував усій країні шоу з мильними бульбашками. Колишній аніматор  показав свій професійний рівень та зміг здивувати майже всіх суддів своїм талантом.
  11. Дует Duo Alancia з Одеси показав неперевершений акробатичний номер, який вразив усіх суддів та отримав три «так»!
  12. Єлизавета Крутікова, учасниця 11 сезону романтичного реаліті «Холостяк», на сцені «Україна має талант» продемонструвала професійні вміння повітряної гімнастки і зачарувала всіх своїм виступом.
  13. Diamond Kids ― дитячий танцювальний колектив із Дніпра, який три роки тому виграв чемпіонат World of Dance у Швейцарії! Своїм танцем діти запалили сцену шоу та серця українців!

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