«Україна має талант»: список прошедших участников от 06.11.2021
06.11.2021
6 ноября состоялся показ третьего выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников! Кто прошел в следующий этап проекта «Україна має талант»-2021? Смотрите список прошедших дальше участников от 06.11.2021.
- Андрей Немодрук ― пародист из Одессы. Юноша занимается пародированием разных персонажей на Youtube и уже может похвастаться аудиторией в 3 млн подписчиков!
- Артем Шошин и Елена Салтыкова продемонстрировали танец с танцующей тканью. В своем выступлении пара подняла тему загрязнения окружающей среды.
- Ольга Халепа ― учительница биологии, которая на карантине начала читать рэп. За это в прошлом году ее признали лучшим педагогом по версии еженедельника «Освіта». На сцене шоу Ольга прочитала рэп под названием «Дистанцуха».
- Юрий Мончак ― иллюзионист из Киева. Он уже участвовал в шоу «Україна має талант», но тогда все три судьи нажали красные кнопки за слишком слабый номер. Однако в этот раз парень показал прекрасное выступление!
- Олег Татаринов ― воздушный гимнаст из Одессы. Он приехал на шоу талантов с работы из Испании, ведь длительное время работает за границей и даже выступал во всемирно известном Cirque du Soleil!
- Ольга Лящук ― первая украинка, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса. Стронгвумен удивляла судей шоу своей невероятной силой.
- Марина и Джеймс ― дуэт Mind2mind. Супруги-менталисты поразили жюри своими невероятными способностями. А Ксения Мишина за их выступление нажала Золотую кнопку!
- Гарик и Маричка Кириченко исполнили песню «Go Bananas» и играли на барабанах. Детям удалось зарядить судей позитивом и юмором, потому дуэт прошел в следующий этап шоу!
- Наталья Короткина из Мариуполя окунула судей в невероятную магию восточного танца.
- Максим Букин из Киева продемонстрировал всей стране шоу с мыльными пузырями. Бывший аниматор показал свой профессиональный уровень и сумел удивить почти всех судей своим талантом.
- Дуэт Duo Alancia из Одессы показал непревзойденный акробатический номер, поразивший всех судей и получивший три «да»!
- Елизавета Крутикова, участница 11 сезона романтического реалити «Холостяк», на сцене «Україна має талант» продемонстрировала профессиональные умения воздушной гимнастки и очаровала всех своим выступлением!
- Diamond Kids ― детский танцевальный коллектив из Днепра, который три года тому назад выиграл чемпионат World of Dance в Швейцарии! Своим танцем дети зажгли сцену шоу и сердца украинцев.
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