6 ноября состоялся показ третьего выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников! Кто прошел в следующий этап проекта «Україна має талант»-2021? Смотрите список прошедших дальше участников от 06.11.2021.

Андрей Немодрук ― пародист из Одессы. Юноша занимается пародированием разных персонажей на Youtube и уже может похвастаться аудиторией в 3 млн подписчиков! Артем Шошин и Елена Салтыкова продемонстрировали танец с танцующей тканью. В своем выступлении пара подняла тему загрязнения окружающей среды. Ольга Халепа ― учительница биологии, которая на карантине начала читать рэп. За это в прошлом году ее признали лучшим педагогом по версии еженедельника «Освіта». На сцене шоу Ольга прочитала рэп под названием «Дистанцуха». Юрий Мончак ― иллюзионист из Киева. Он уже участвовал в шоу «Україна має талант», но тогда все три судьи нажали красные кнопки за слишком слабый номер. Однако в этот раз парень показал прекрасное выступление! Олег Татаринов ― воздушный гимнаст из Одессы. Он приехал на шоу талантов с работы из Испании, ведь длительное время работает за границей и даже выступал во всемирно известном Cirque du Soleil! Ольга Лящук ― первая украинка, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса. Стронгвумен удивляла судей шоу своей невероятной силой. Марина и Джеймс ― дуэт Mind2mind . Супруги-менталисты поразили жюри своими невероятными способностями. А Ксения Мишина за их выступление нажала Золотую кнопку! Гарик и Маричка Кириченко исполнили песню «Go Bananas» и играли на барабанах. Детям удалось зарядить судей позитивом и юмором, потому дуэт прошел в следующий этап шоу! Наталья Короткина из Мариуполя окунула судей в невероятную магию восточного танца. Максим Букин из Киева продемонстрировал всей стране шоу с мыльными пузырями. Бывший аниматор показал свой профессиональный уровень и сумел удивить почти всех судей своим талантом. Дуэт Duo Alancia из Одессы показал непревзойденный акробатический номер, поразивший всех судей и получивший три «да»! Елизавета Крутикова , участница 11 сезона романтического реалити «Холостяк», на сцене «Україна має талант» продемонстрировала профессиональные умения воздушной гимнастки и очаровала всех своим выступлением! Diamond Kids ― детский танцевальный коллектив из Днепра, который три года тому назад выиграл чемпионат World of Dance в Швейцарии! Своим танцем дети зажгли сцену шоу и сердца украинцев.

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