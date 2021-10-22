Уже 23 октября в 19:00 стартует новый сезон шоу, которого ждала вся страна, — «Україна має талант»-2021. Нас ждут новые впечатляющие таланты и новый состав жюри. Одно из почетных судейских мест заняла известная актриса Ксения Мишина. А как боролась за заветное «да» на кастингах сама Ксения? Чего на самом деле стоил ей успех в карьере? И как это — услышать «нет» от родных? Смотрите в сюжете «Невероятной правды о звездах»!

Video: Ксения Мишина: Я могу быть поддержкой для всех людей, которые выходят на сцену «Україна має талант» 23 октября в 19:00 стартует новый сезон Україна має талант 2021. Судья Ксения Мишина рассказала о судействе и о том, как будет поддерживать участников Україна має талант

Больше по теме: Золотая кнопка, звезда Цирка дю Солей и блогер-миллионник из TikTok: что будет в первом выпуске шоу «Україна має талант»

Сейчас топовая актриса страны Ксения Мишина на собственном опыте знает, что прежде чем услышать на кастинге заветное «да», надо быть готовым уйти ни с чем:

«Иногда я просто проваливала пробы из-за своего волнения, поэтому я прекрасно понимаю участников «Україна має талант»».

И бороться за себя, прокладывая самостоятельно собственный путь, Мишиной приходилось задолго до профессиональных кастингов. Еще подростком, когда Ксения впервые решилась заявить родителям, что хочет в театральный, в ответ услышала свое первое сокрушительное «нет»: «Меня даже не стали слушать». Родители все решили за нее, выбрав экономический факультет.

«Я вообще потеряла интерес к своей жизни. Я легла и не могла встать, меня как будто парализовало. Меня возили по всем больницам, впрочем все показатели были в норме. А психотерапевт посоветовал собрать вещи и уехать, чтобы делать то, что я хочу. Тогда моя жизнь разделилась на до и после».

Больше по теме: Сергей Притула: Cудейство на «Україна має талант», пожалуй, самая пиковая точка в моей карьере

И даже выстрадав право на мечту, до красных дорожек было еще далеко. Мишину ждало новое испытание: в 2012 году она стала мамой, однако почти сразу с сыночком Платоном они остались одни. С мужем они разошлись из-за постоянных ссор и конфликтов. Женщина обязана была сама поставить сына на ноги, несмотря ни на что.

«Я понимала, что я одна, у меня сложная ситуация, я должна работать и зарабатывать. Сначала думала, что это ужасная ситуация, но потом поняла, как она пошла мне на пользу. Без этой ситуации не было бы такой меня. Я с годами сформировала силу воли и стержень».

Именно этот закаленный испытаниями стержень и помог актрисе получить одну из самых успешных в ее карьере ролей.

«Это была очень сложная для меня роль. Мне кажется, что таких кастингов в Голливуде не существует: было этапов шесть, и я каждый раз нервничала. А как только меня утвердили, я уже не волновалась. Лидия Шефер — она ​​категорически сильная была, а я наоборот наполнила ее жизнью, дала свою энергию».

Больше по теме: Украинка с самым большим бюстом зажжет цыганочку на сцене «Україна має талант»

Казалось бы, на пути от неверия близких, сомнений в себе, отказов на кастингах и до судейства на «Україна має талант», от Ксении тоже ожидаешь ее категорическое и бескомпромиссное «нет». Все же каждое из этих испытаний сделало талантливую актрису только проницательнее к каждому из участников талант-шоу:

«Вообще сцена связана с актерским мастерством. Каждый человек, который выходит на сцену, он проживает свой номер. Были такие дни, когда выходили один за другим таланты и показывали такой кайф! Я просто вставала и аплодировала!»

И на собственном опыте Ксения Мишина знает, как важна поддержка и вера в любой талант. Поэтому оказавшись за судейским столом, она четко поняла, какая здесь роль именно ее.

«Я сначала тоже думала, в чем может быть мое экспертное мнение, если рядом со мной сидит Женя Кот — ас и профи в большинстве номеров, которые показывали на сцене. А с другой стороны — Сергей, который всю свою жизнь работает крутым ведущим и может направить каждого человека. И в один момент я для себя решила, что могу быть поддержкой для всех людей, потому что я знаю, насколько трудно выходить на сцену, проживать все это и слушать вердикты судей и всей страны».

Впрочем баталий между экспертными судьями за таланты в этом сезоне тоже не избежать. И как бы ни хотелось поддержать всех и каждого, победитель будет только один. Не пропустите 23 октября в 19:00 на телеканале СТБ премьеру нового сезона «Україна має талант».

Больше по теме: «Давай показывай свою дичь»: на «Україна має талант» придет блогер-миллионник Максим Ткачев

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.