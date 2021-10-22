Сергей Притула ― один из самых популярных украинских телеведущих, мнение которого часто совпадает со взглядами телезрителей. Его провокационные вопросы загоняют в угол именитых звезд, а принципиальность и прямолинейность вызывают уважение в профессиональных телевизионных кругах. Перед стартом нового сезона проекта «Україна має талант» Сергей дал развернутое интервью зрителям программы «Вікна-новини».

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«Суддівство на “Україна має талант”, це, мабуть, найпіковіша точка в моїй кар’єрі на телебаченні, яка вимагає максимальної об’єктивності та неупередженості. На цей майданчик з’їхалися ті, кого в Україні ми не звикли бачити. Тобто, ледь не кожен перший ― неймовірно крутий акробат, пілоніст, гімнаст. Я кажу: “Де ви виступаєте?” А це таланти, які підкорюють Німеччину, Південну Корею, Китай, США, Цирк Дю Солей. Ми вже маємо якесь уявлення про планку. Якщо людина до неї не дотягує, то чому ми маємо їй казати “так”, якщо є хтось кращий?».

Но есть те участники, кому говорить «нет» сложно даже Сергею Притуле.

«Сприймати поразки ― це те, чого батьки зобов’язані вчити своїх дітей. Тому що не буває шляху, побудованого виключно на успіху. І те, як дитина вміє сприймати поразки, це такий самий маркер того, чи буде вона в подальшому успішною».

Смотрите полное интервью Сергея Притулы в программе «Вікна-новини» прямо сейчас! И не пропустите премьеру «Україна має талант»-2021 уже 23 октября в 19:00 на СТБ!

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