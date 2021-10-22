Сергій Притула — один з найпопулярніших українських телеведучих, думка якого часто збігається з поглядами телеглядачів. Його провокативні запитання заганяють у кут іменитих зірок, а принциповість і прямолінійність викликають повагу у професійних телевізійних колах. Перед стартом нового сезону проєкту «Україна має талант» Сергій дав розгорнуте інтерв’ю для глядачів програми «Вікна-новини».

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«Суддівство на “Україна має талант”, це, мабуть, найпіковіша точка в моїй кар’єрі на телебаченні, яка вимагає максимальної об’єктивності та неупередженості. На цей майданчик з’їхалися ті, кого в Україні ми не звикли бачити. Тобто, ледь не кожен перший ― неймовірно крутий акробат, пілоніст, гімнаст. Я кажу: “Де ви виступаєте?” А це таланти, які підкорюють Німеччину, Південну Корею, Китай, США, Цирк Дю Солей. Ми вже маємо якесь уявлення про планку. Якщо людина до неї не дотягує, то чому ми маємо їй казати “так”, якщо є хтось кращий?».

Однак є ті учасники, кому казати «ні» складно навіть Сергію Притулі.

«Сприймати поразки ― це те, чого батьки зобов’язані вчити своїх дітей. Тому що не буває шляху, побудованого виключно на успіху. І те, як дитина вміє сприймати поразки, це такий самий маркер того, чи буде вона в подальшому успішною».

Дивіться повне інтерв’ю Сергія Притули в програмі «Вікна-новини» просто зараз! І не пропустіть прем’єру «Україна має талант»-2021 вже 23 жовтня о 19:00 на СТБ!

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