Топовий хореограф-постановник Євген Кот став суддею нового сезону шоу «Україна має талант» на телеканалі СТБ. В ексклюзивному інтерв’ю Євген розповів, як почувається в ролі судді легендарного проєкту, а також про те, що для нього найскладніше в цій роботі.

Для Євгена це перший досвід у ролі судді, хоча за плечима ― величезний професійний багаж. Фіналіст першого сезону шоу СТБ «Танцюють всі!», переможець сезону «Танцюють всі! Повернення героїв», соліст перших в Україні 3D-шоу рівня Цирку дю Солей («Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій»), постановник найрейтинговіших телепроєктів у країні ― він знає всю закадрову телекухню, вміє розкрити талант у будь-якій людині і привести її до успіху.

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Про особливості нового сезону «Україна має талант»

Україні цьогоріч 30 років! У цей ювілейний рік ми повинні показати всьому світу, наскільки талановитою, крутою і красивою за 30 років стала наша країна. Я знаю, як багато в ній талановитих людей; дуже багато з них хочуть показати себе, і «Україна має талант» ― найкраща можливість для цього. Я пишаюся тим, що я українець, і впевнений, що цієї осені на сцені головного талант-шоу країни ми покажемо неймовірну красу.

Я пишаюся українцями, їхньою силою, витримкою, вірою і впевнено можу сказати, що це талановиті люди, адже сам у цьому переконався під час відбору «Україна має талант». Відсоток сказаних «так» зашкалював. Щодня нас вражали, нам доводили свою першість. Адже українці неодноразово ставали переможцями на світовій арені.

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Про своє суддівство

Суддівство ― це абсолютно новий щабель у моїй кар’єрі. І я радий, що воно трапилося саме в проєкті «Україна має талант». Адже я починав свою кар’єру з телеканалу СТБ ― з кастингу «Танцюють всі», після якого потрапив у 20-ку і пройшов до фіналу шоу. Телеканал СТБ став мені рідним, а незабаром і проєкт «Україна має талант». Я був режисером-постановником і креативним продюсером цього проєкту доти, доки його не поставили на паузу. Відтак я працював багато де, але «Україна має талант» так і залишається одним з найулюбленіших проєктів.

Я буду чесним суддею. Тим, у кого бачитиму великий потенціал представляти Україну на масштабному шоу, допомагатиму і намагатимуся подарувати квиток до фіналу. Тим, хто не готовий, відмовлятиму, але при цьому налаштовуватиму на роботу, поліпшення себе, щоб вони змогли прийти наступного разу і показати себе ще крутіше. І всіх без винятку я намагатимуся надихнути і вказати на їхні кращі сторони і ті, які варто підтягнути.

Однаково важко казати і «ні», і «так». Треба правильно оцінити учасника і пояснити нашим глядачам своє рішення: чому саме я сказав «так» і мене вразило, або чому я сказав «ні» і роз’яснити з професійного погляду помилки учасника. І тут важливо не розкритикувати, а надихнути учасника, щоб він не опустив рук і продовжував розвивати свій талант. А якщо це дитина, то стає ще важче ― їх у жодному разі не можна ображати.

Про свої вимоги як судді проєкту і параметри оцінювання учасників

Виходячи з мого характеру, я розумію, що я вимогливий суддя. Багато що з того, що нам показують, я сам умію виконувати. Тому здивувати мене не так легко. Я дуже енергійний суддя ― під час багатьох виступів мені хочеться самому вийти на сцену і повторити те, що робив учасник. Або попросити його навчити свого таланту. Мені важко нерухомо сидіти за суддівським столом.

Я знайомий з десятками жанрів танцювального мистецтва і в багатьох із них танцював, здобув освіту в естрадно-цирковій академії, тривалий час танцював у різних шоу, а відтак ставив постановки іншим. Зі свого досвіду я можу давати професійну оцінку багатьох видів танцювального мистецтва: танці, циркове мистецтво, акробатика.

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Про учасників нового сезону «Україна має талант»: пілоністи, співаки, танці на роликах

Раніше я не зовсім розумів танці на роликах, але пара, яка прийшла до нас на кастинг, мене підкорила! Вони виконували нереально видовищні трюки. Ще пам’ятаю маленьку дівчинку, яка танцювала контемпорарі: вона настільки емоційно це робила, що ми не могли стримати сліз. Я обожнюю, коли артисти на сцені віддаються не тільки фізично, а й емоційно, коли вони проживають свій виступ.

Приходила до нас талановита дівчинка, яка виконувала круті і досить важкі елементи на пілоні. Вона молодець! Єдине, у своєму коментарі я зазначив, що таких трюків у виступі їй краще робити поменше, щоб було чим дивувати глядачів наступного разу. І до речі, тоді інші судді не були зі мною згодні.

Був у нас ще учасник, який грав на барабанах. Ми були повернені до нього спиною, і не було можливості з ним познайомитися до виступів. Тільки в кінці ми розвернулися і побачили, як Гриша веде людину до мікрофона. І тільки тоді зрозуміли, що за нашими спинами на барабанах грав незрячий! Я був у шоці і в захваті від цього чоловіка, який знайшов у собі сили, не здався і навчився гри на барабанах, зовсім не бачачи їх.

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Про «Україна має талант» як шанс для танцюристів проявити себе

Професія танцюриста дуже недооцінена в Україні. Щоб тебе помітили, треба багато працювати і багато куди стукати. І я радий, що став частиною «Україна має талант» ― шоу, завдяки якому ми, танцюристи, можемо заявити про себе, проявити себе і розповісти про нашу професію.

У нас уже була танцювальна команда, яка здобула популярність на хіп-хоп арені, колектив з черлідингу, пілоністи. Деякі українці навіть гадки не мають, наскільки наші танцівники талановиті і які високі нагороди здобувають на міжнародних аренах.

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Про взаємини з іншими членами журі та четвертого запрошеного зіркового суддю

Класно, що наші думки можуть різнитися і ми іноді можемо сперечатися. Але водночас ми легко доносимо свою думку одне одному і розуміємо рішення іншого. З Ксенією у нас уже є налагоджений контакт ― все ж танці в парі з нею сильно нас зблизили. Сергій настільки досвідчена телевізійна людина, що він оцінює виступи і з продюсерського погляду ― і це найвищий рівень професіоналізму.

У нас також у складі журі з’явиться четвертий суддя. Це будуть люди, яких українці називають гордістю країни, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах. І мені так подобається ідея запрошеного четвертого зіркового судді в нашому складі! Так ми нагадуємо українцям про досягнення України на світовому рівні. І шкода, що в нас не вистачить знімальних днів на всіх чемпіонів нашої країни ― кожен з них гідний бути в цьому кріслі. На попередніх кастингах з нами вже судили: олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва, телеведуча Маша Єфросиніна, співачка Руслана, чемпіон Олімпійських ігор у Токіо 2020 Жан Беленюк та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.

Новий сезон проєкту «Україна має талант» приурочений до 30-річчя незалежності України. Прем’єра відбудеться в ефірі СТБ вже 23 жовтня о 19:00.

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