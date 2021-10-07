Український хореограф-постановник і суддя шоу «Україна має талант» Євген Кот в ексклюзивному інтерв’ю «Фактам» на ICTV розповів історію свого успіху. Євген Кот ― топовий хореограф-постановник, танцювальний талант якого колись відкрив СТБ у проєкті «Танцюють всі»! Соліст і креативний продюсер перших в Україні 3D-шоу рівня Цирку дю Солей («Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій»). Постановник найрейтинговіших телепроєктів у країні і танцювальний секс-символ. Як Євген Кот наважився стати хореографом, якому танцю віддав би перевагу, а також у чому секрет шоу «Вартові мрій» ― далі в матеріалі.

Коли ви вперше усвідомили, що хочете стати хореографом і присвятити цьому життя?

У восьмому класі ми з батьками вирішили поміняти мені школу, і я перевівся в Херсонський ліцей мистецтв, де моїм головним нахилом стали танці. Там у мене все дуже швидко почало виходити. Помітивши це, вчителі почали зі мною більше займатися. Через два роки, коли я вступив до естрадно-циркового і трохи там уже провчився, зрозумів, що це саме та професія, яка мені подобається, і я хочу пов’язати з нею своє життя.

Як ваші батьки поставилися до бажання займатися танцями? Підтримували чи, може, намагалися вплинути на рішення?

Батьки мене підтримували. На переході в ліцей мистецтв якраз таки наполягли вони, оскільки хотіли, щоб я спробував свої сили. Вони бачили в мені танцювальний талант і завжди хотіли, щоб я займався бальними танцями.

Тато навіть допомагав мені зі вступом до естрадно-циркового. Він розтягував мене, ходив зі мною на тренування і допомагав у всьому.

З якими труднощами доводилося стикатися в професії?

Ця професія сама по собі складна. Немає такого, що ти чогось навчився і використовуєш ці знання. Танцівник ― це навчання протягом усієї кар’єри. Ти завжди повинен тренуватися і бути в формі, а це нелегко.

У мене було дуже багато травм: зламані кінцівки, розірвані зв’язки, забої, грижі, протрузії, падіння, удари, вибита щелепа, розбита голова і просто синці. Усі травми, які тільки можна було отримати, у мене були.

Колись просто на концерті я зламав кисті і порвав променевозап’ястні апарати. Це сталося в середині номера, але я відпрацював його до кінця. Потім уже на сцену не вийшов, оскільки руки не просто сильно боліли, а навіть не згиналися.

Думали колись, що станете топовим режисером-постановником і досягнете того, що є у вас зараз?

Я ніколи навіть не замислювався про те, ким я стану, як і куди мене заведе моя професія і яка кар’єра чекає. Не замислювався, бо весь час працював і думав тільки про те, щоб робити свою справу якісно і кайфувати від неї.

Зараз так само ― я не загадую якийсь результат, а більше дивлюся на те, що мені подобається робити і як себе проявляти. Тільки так. Усе інше приходить до мене бонусом за те, що я роблю.

Як вдалося за весь час не звернути зі шляху? Може, у вас є своя формула успіху?

Формули успіху немає. Єдине ― треба багато працювати і робити те, що подобається. Шукати напрями, від яких кайфуєш, і способи себе реалізувати.

Не варто замислюватися про успіх ― це 100%. Багато моїх колег приходять на якісь проєкти і спершу думають про те, що їх покажуть по телевізору. Це неправильно, бо вони забувають про головне: треба себе проявляти по максимуму і шукати способи зробити це якомога крутіше, а не просто чекати популярності.

Читайте повне інтерв’ю Євгена Кота на сайті «Фактів».

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