Украинский хореограф-постановщик и судья шоу «Україна має талант» Евгений Кот в эксклюзивном интервью «Фактам» на ICTV рассказал историю своего успеха. Евгений Кот – топовый хореограф-постановщик, танцевальный талант которого когда-то открыл СТБ в проекте «Танцюють всі»! Солист и креативный продюсер первых в Украине 3D-шоу уровня Цирка дю Солей («Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій»). Постановщик самых рейтинговых телепроектов в стране и танцевальный секс-символ. Как Евгений Кот решился стать хореографом, какому танцу отдал бы предпочтение, а также в чем секрет шоу «Вартові мрій» — далее в материале.

Когда вы впервые осознали, что хотите стать хореографом и посвятить этому жизнь?

В восьмом классе мы с родителями решили поменять мне школу, и я перевелся в Херсонский лицей искусств, где моим главным уклоном стали танцы. Там у меня все очень быстро начало получаться. Заметив это, учителя начали со мной больше заниматься. Через два года, когда я поступил в эстрадно-цирковое и немного там уже проучился, понял, что это именно та профессия, которая мне нравится, и я хочу связать с ней свою жизнь.

Как ваши родители отнеслись к желанию заниматься танцами? Поддерживали или, может, пытались повлиять на решение?

Родители меня поддерживали. На переводе в лицей искусств как раз таки настояли они, поскольку хотели, чтобы я попробовал свои силы. Они видели во мне танцевальный талант и всегда хотели, чтобы я занимался бальными танцами.

Папа даже помогал мне с поступлением в эстрадно-цирковое. Он растягивал меня, ходил со мной на тренировки и помогал во всем.

С какими трудностями приходилось сталкиваться в профессии?

Эта профессия сама по себе сложная. Нет такого, что ты чему-то научился и используешь эти знания. Танцовщик — это обучение на протяжении всей карьеры. Ты всегда должен тренироваться и быть в форме, а это нелегко.

У меня было очень много травм: сломанные конечности, порванные связки, ушибы, грыжи, протрузии, падения, удары, выбитая челюсть, разбитая голова и просто синяки. Все травмы, которые только можно было получить, у меня были.

Когда-то прямо на концерте я сломал кисти и порвал лучезапястные аппараты. Это произошло в середине номера, но я отработал его до конца. Потом уже на сцену не вышел, поскольку руки не просто сильно болели, но даже не сгибались.

Думали когда-то, что станете топовым режиссером-постановщиком и добьетесь того, что есть у вас сейчас?

Я никогда даже не задумывался о том, кем я стану, как и куда меня заведет моя профессия и какая карьера ждет. Не задумывался, поскольку все время работал и думал только о том, чтобы делать свое дело качественно и кайфовать от него.

Сейчас так же — я не загадываю какой-то результат, а больше смотрю на то, что мне нравится делать и как себя проявлять. Только так. Все остальное приходит ко мне бонусом за то, что я делаю.

Как удалось за все время не свернуть с пути? Возможно, у вас есть своя формула успеха?

Формулы успеха нет. Единственное — нужно много работать и делать то, что нравится. Искать направления, от которых кайфуешь, и способы себя реализовать.

Не стоит задумываться об успехе — это 100%. Многие мои коллеги приходят на какие-то проекты и сперва думают о том, что их покажут по телевизору. Это неправильно, поскольку они забывают о главном: нужно себя проявлять по максимуму и искать способы сделать это как можно круче, а не просто ждать популярности.

Читайте полное интервью Евгения Кота на сайте «Фактов».

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