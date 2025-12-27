«Україна має талант» повертається у 2026 році

До 35-річчя незалежності України, у час великих випробувань і водночас великої сили, легендарне шоу «Україна має талант» знову повертається на екрани. Проєкт, який свого часу відкрив країні сотні унікальних особистостей і став символом віри в можливості кожного, отримує нове життя — актуальне, чесне та емоційно потужне.

«Україна має талант» — це не просто телевізійне шоу. Це простір, де зустрічаються мрії та наполегливість, досвід і сміливість, де талант стає мовою єдності. У новому сезоні глядачі побачать ще більше щирих історій, сильних характерів і неймовірних здібностей, що відображають сучасну Україну — живу, різноманітну та незламну.

Новий сезон «Україна має талант» стане подією, що об’єднає покоління та регіони, дасть голос тим, хто готовий ділитися своїм талантом з усією країною, і нагадає: справжня сила — в людях. У центрі уваги — особистості, їхній шлях, їхній вибір і їхня віра в себе та в Україну.

2026 рік стане роком великих телевізійних прем’єр, і повернення «Україна має талант» — одна з найочікуваніших. Попереду — нові відкриття, сильні емоції та моменти, які хочеться переживати разом.

Україна має талант.

Україна має голос.

Україна має майбутнє.

Слідкуйте за оновленнями та не пропустіть старт нового сезону.