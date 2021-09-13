Як починали зірки: виступи переможців усіх сезонів «Україна має талант»
13.09.2021
Просто зараз згадайте, з чого починали талановиті люди країни ― дивіться кастингові виступи переможців усіх сезонів «Україна має талант» на нашому YouTube-каналі!
Їхні імена знає кожен, а здібності заворожують з перших секунд виступу. Художниця Ксенія Симонова, співачка Олена Ковтун, фокусник Віталій Лузкар, колектив Workout, «Лісапетний батальйон», акробати сім’я Дудників, співак Саїд Джурді Абд Аллах, маленький унікум Аріна Шугалевич і співачка Вероніка Морська пройшли складний шлях до визнання. З чого все починалося? Дивіться виступи на кастингах переможців усіх сезонів «Україна має талант»!
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