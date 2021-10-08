23 жовтня глядач побачить перший випуск нового сезону легендарного шоу «Україна має талант». В очікуванні головної прем’єри осені телеканал СТБ випустив масштабний проморолик, у якому задіяні 120 артистів найрізноманітніших жанрів, 50 авто, а також судді і ведучий проєкту.

Знімання відбувалося наприкінці літа, основну частину ролика знімали на Контрактовій площі. Той день був одним з найспекотніших у серпні ― температура повітря зранку перевищила 30 градусів за Цельсієм. Проте це не завадило промокоманді СТБ влаштувати справжню феєрію в стилі Cirque du Soleil.

Про те, як знімався ролик, розповіли промодиректорка СТБ Ліда Паньків і постановники номерів Костянтин Томільченко та Олександр Братковський.

Об’єднатися заради мрії

Ліда Паньків: Головний герой відео ― 8-річний хлопчик, який мріє показати всім свій талант. Ця мрія настільки щира, що багато людей об’єднуються заради її здійснення. Вони докладають зусиль, щоб хлопчик потрапив на головну сцену талант-шоу і вразив не тільки журі, а й усю країну. Цю історію ми хотіли розповісти з максимальною легкістю і створити відчуття свята, радості. І вона відмінно відображає головний меседж «Україна має талант»: цей проєкт для всіх українців, незалежно від віку чи якихось інших моментів. Важливі лише твій талант, віра в себе і величезна мрія. Цієї осені мрії об’єднають нас у гордості за неймовірні таланти України.

120 артистів, 50 авто і тисячі стаканчиків з льодом

Костянтин Томільченко: Для того, щоб показати, наскільки наша країна багата талантами і наскільки яскравим, вражаючим буде новий сезон шоу, ми задіяли в зніманні 120 артистів, які працюють у найрізноманітніших жанрах: акробати, гімнасти, танцюристи, паркуристи, батутисти, жонглери, балерина, мотоциклісти, кубик-рубик, фокусники, бі-бої та інші. Серед героїв у ролику ― зірки Cirque du Soleil, учасники майбутнього сезону «Україна має талант» і актори масових сцен. Усі трюки, які глядач бачить у проморолику, виконувалися наживо. Деякі з них були досить ризикованими, наприклад, колесо Сіра, батутисти або повітряні акробати.

Ліда Паньків: Весь день безперервно ми розносили нашим артистам і членам команди воду з льодом і лимоном, бо всі працювали у спеку на повну силу. Знадобилося, без перебільшення, кілька тисяч одноразових стаканчиків! Також нам необхідно було створити автомобільний затор. Спочатку ми планували задіяти тридцять машин, але потім ця цифра зросла до п’ятдесяти. Свої автівки для знімання надали навіть члени нашої команди.

«Don`t stop me now» ― феєрія на Контрактовій площі

Ліда Паньків: Чому ми обрали саме Контрактову площу? Щоб підкреслити ідею того, що шоу «Україна має талант» ― для всіх: будь-який перехожий, у якого є талант і віра в себе, може стати його учасником і виступити на легендарній талант-сцені. Контрактова площа допомогла нам створити атмосферу казковості і феєрії. А посилив цей настрій хіт гурту Queen «Don’t stop me now». Тим самим кажучи, що мрії неможливо зупинити, як і нестримні танці наших «випадкових перехожих». У кадрі цього не видно, але за межами майданчика зібралося багато глядачів, які спостерігали за процесом знімання до самого пізнього вечора, знімали те, що відбувається, на телефони, фотографувалися з нашими артистами. Впевнена, коли ролик буде в ефірі, люди теж будуть пританцьовувати під нього.

Фінальну частину відео, у якій здійснюється мрія головного героя, знімали вже на сцені «Україна має талант» за участю суддів шоу Сергія Притули, Ксенії Мішиної, Євгена Кота і ведучого Григорія Решетника.

Дивіться прем’єру «Україна має талант» уже 23 жовтня о 19:00 на СТБ!

Над промороликом працювали:

Маркетинг-директорка ― Тетяна Свєтлова

Директорка промо ― Лідія Паньків

Креативна директорка промо ― Наталія Проценко

Постановка номерів ― Костянтин Томільченко та Олександр Братковський

Продюсер ― Андрій Купрієнко

Режисер ― Ігор Стеколенко

Режисер монтажу ― Олексій Сміщенко

Спецефекти ― Дмитро Суходіл

Арт-дирекшн ― Олександр Антонов, Андрій Асламов

Музичний продюсер ― Владислав Музиченко

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