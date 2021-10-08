23 октября зритель увидит первый выпуск нового сезона легендарного шоу «Україна має талант». В ожидании главной премьеры осени телеканал СТБ выпустил масштабный проморолик, в котором задействованы 120 артистов самых разных жанров, 50 авто, а также судьи и ведущий проекта.

Съемки проходили в конце лета, основную часть ролика снимали на Контрактовой площади. Тот день был одним из самых жарких в августе ― температура воздуха с утра превысила 30 градусов по Цельсию. Но это не помешало промокоманде СТБ устроить настоящую феерию в стиле Cirque du Soleil.

О том, как снимался ролик, рассказали промодиректор СТБ Лида Панькив и постановщики номеров Константин Томильченко и Александр Братковский.

Объединиться ради мечты

Лида Панькив: Главный герой видео ― 8-летний мальчик, который мечтает показать всем свой талант. Эта мечта настолько искренняя, что многие люди объединяются ради ее осуществления. Они прилагают усилия, чтобы мальчик попал на главную сцену талант-шоу и поразил не только жюри, но и всю страну. Эту историю мы хотели рассказать с максимальной легкостью и создать ощущение праздника, радости. И она отлично отображает главный месседж «Україна має талант»: этот проект для всех украинцев, независимо от возраста или каких-то других моментов. Важен лишь твой талант, вера в себя и огромная мечта. Этой осенью мечты объединят нас в гордости за невероятные таланты Украины.

120 артистов, 50 машин и тысячи стаканчиков со льдом

Константин Томильченко: Для того, чтобы показать, насколько наша страна богата талантами и насколько ярким, впечатляющим будет новый сезон шоу, мы задействовали в съемках 120 артистов, работающих в самых разных жанрах: акробаты, гимнасты, танцоры, паркуристы, батутисты, жонглеры, балерина, мотоциклисты, кубик-рубик, фокусники, бибои и другие. Среди героев в ролике ― звезды Cirque du Soleil, участники грядущего сезона «Україна має талант» и актеры массовых сцен. Все трюки, которые зритель видит в проморолике, выполнялись вживую. Некоторые из них были достаточно рискованными, например, колесо Сира, батутисты или воздушные акробаты.

Лида Панькив: Весь день беспрерывно мы разносили нашим артистам и членам команды воду со льдом и лимоном, потому что все работали на жаре в полную силу. Понадобилось, без преувеличения, несколько тысяч одноразовых стаканчиков! Также нам необходимо было создать автомобильный затор. Сначала мы планировали задействовать тридцать машин, но потом эта цифра выросла до пятидесяти. Свои машины для съемки предоставили даже члены нашей команды.

«Don`t stop me now» ― феерия на Контрактовой площади

Лида Панькив: Почему мы выбрали именно Контрактовую площадь? Чтобы подчеркнуть идею того, что шоу «Україна має талант» ― для всех: любой прохожий, у которого есть талант и вера в себя, может стать его участником и выступить на легендарной талант-сцене. Контрактовая площадь помогла нам создать атмосферу сказочности и феерии. А усилил это настроение хит группы Queen «Don’t stop me now». Тем самым говоря, что мечты невозможно остановить, как и безудержные танцы наших «случайных прохожих». В кадре этого не видно, но за пределами площадки собралось много зрителей, которые наблюдали за процессом съемки до самого позднего вечера, снимали происходящее на телефоны, фотографировались с нашими артистами. Уверена, когда ролик будет в эфире, люди тоже будут пританцовывать под него.

Финальную часть видео, в которой сбывается мечта главного героя, снимали уже на сцене «Україна має талант» с участием судей шоу Сергея Притулы, Ксении Мишиной, Евгения Кота и ведущего Григория Решетника.

Смотрите премьеру «Україна має талант» уже 23 октября в 19:00 на СТБ!

Над промороликом работали:

Маркетинг-директор ― Татьяна Светлова

Промодиректор ― Лидия Панькив

Креативный директор промо ― Наталья Проценко

Постановщики номеров ― Константин Томильченко, Александр Братковский

Продюсер ― Андрей Куприенко

Режиссер ― Игорь Стеколенко

Режиссер монтажа ― Алексей Смищенко

Спецэффекты ― Дмитрий Суходол

Арт-дирекшн ― Александр Антонов, Андрей Асламов

Музыкальный продюсер ― Влад Музыченко

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