Топовый хореограф-постановщик Евгений Кот стал судьей нового сезона шоу «Україна має талант» на телеканале СТБ. В эксклюзивном интервью Евгений рассказал, как чувствует себя в роли судьи легендарного проекта, а также о том, что для него является самым сложным в этой работе.

Для Евгения это первый опыт в роли судьи, хотя за плечами ― огромный профессиональный багаж. Финалист первого сезона шоу СТБ «Танцюють всі!», победитель сезона «Танцюють всі! Возвращение героев», солист первых в Украине 3D-шоу уровня Цирка дю Солей («Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій»), постановщик самых рейтинговых телепроектов в стране ― он знает всю закадровую телекухню, умеет раскрыть талант в любом человеке и привести его к успеху.

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Про особенности нового сезона «Україна має талант»

Украине в этом году 30 лет! В этот юбилейный год мы должны показать всему миру, насколько талантливой, крутой и красивой за 30 лет стала наша страна. Я знаю, как много в ней талантливых людей; очень многие хотят показать себя, и «Україна має талант» ― лучшая возможность для этого. Я горжусь тем, что я украинец, и уверен, что этой осенью на сцене главного талант-шоу страны мы покажем невероятную красоту.

Я горжусь украинцами, их силой, выдержкой, мощью, верой и уверенно могу сказать, что это талантливые люди, ведь сам в этом убедился во время отбора «Україна має талант». Процент сказанных «да» зашкаливал. Ежедневно нас поражали, нам доказывали свое первенство. Ведь украинцы неоднократно становились победителями на мировой арене.

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Про своё судейство

Судейство ― это абсолютно новая ступень в моей карьере. И я рад, что она случилась именно в проекте «Україна має талант». Ведь я начинал свою карьеру с телеканала СТБ ― с кастинга «Танцуют все», после которого попал в 20-ку и прошел до финала шоу. Телеканал СТБ стал мне родным, а вскоре и проект «Україна має талант». Я был режиссером-постановщиком и креативным продюсером этого проекта до тех пор, пока его не поставили на паузу. Я работал после много где, но «Україна має талант» так и остается одним из любимейших проектов.

Я буду честным судьей. Тем, в ком буду видеть большой потенциал представлять Украину на масштабном шоу, буду помогать и стараться подарить билет в финал. Тем, кто не готов, буду отказывать, но при этом настраивать на работу, улучшение себя, чтобы они смогли прийти в следующий раз и показать себя еще круче. И всех без исключения я буду стараться вдохновить и указать на их лучшие стороны и те, которые стоит подтянуть.

Одинаково трудно говорить и «нет», и «да». Надо правильно оценить участника и объяснить нашим зрителям свое решение ― почему я сказал именно «да» и меня поразило, или почему я сказал «нет» и разъяснить с профессиональной точки зрения ошибки участника. И здесь важно не раскритиковать, а вдохновить участника, чтобы он не опустил рук и продолжал развивать свой талант. А если это ребенок, то становится еще труднее ― их ни в коем случае нельзя обидеть.

Про свои требования как судьи проекта и параметры оценки участников

Исходя из моего характера, я понимаю, что я требовательный судья. Многое из того, что нам показывают, я сам умею выполнять. Поэтому удивить меня не так легко. Я очень энергичный судья ― во время многих выступлений мне хочется самому выйти на сцену и повторить то, что делал участник. Или попросить его научить своему таланту. Мне сложно неподвижно сидеть за судейским столом.

Я знаком с десятками жанров танцевального искусства и во многих из них танцевал, получил образование в эстрадно-цирковой академии, долгое время танцевал в разных шоу, а после ставил постановки другим. Из своего опыта я могу давать профессиональную оценку многим видам танцевального искусства: танцы, цирковое искусство, акробатика.

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Про участников нового сезона «Україна має талант»: пилонисты, певцы, танцы на роликах

Раньше я не совсем понимал танцы на роликах, но пара, которая пришла к нам на кастинг, меня покорила! Они выполняли нереально зрелищные трюки. Еще помню маленькую девочку, которая танцевала контемпорари: она настолько эмоционально это делала, что мы не могли сдержать слез. Я обожаю, когда артисты на сцене отдаются не только физически, но и эмоционально, когда они проживают свое выступление.

Приходила к нам талантливая девочка, которая выполняла крутые и довольно тяжелые элементы на пилоне. Она молодец! Единственное, в своем комментарии я отметил, что таких трюков в выступлении ей лучше делать поменьше, чтобы было чем удивлять зрителей в следующий раз. И кстати, тогда другие судьи не были со мной согласны.

Был у нас еще участник, который играл на барабанах. Мы были повернуты к нему спиной, и не было возможности с ним познакомиться до выступления.Только в конце мы развернулись и увидели, как Гриша ведет человека к микрофону. И только тогда поняли, что за нашими спинами на барабанах играл незрячий человек! Я был в шоке и в восторге от этого мужчины, который нашел в себе силы, не сдался и научился игре на барабанах, абсолютно не видя их.

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Про «Україна має талант» как шанс для танцоров проявить себя

Профессия танцоров сильно недооценена в Украине. Чтобы тебя заметили, нужно много работать и много куда стучаться. И я рад, что стал частью «Україна має талант» ― шоу, благодаря которому мы, танцоры, можем заявить о себе, проявить себя и рассказать о нашей профессии.

У нас уже была танцевальная команда, которая получила известность на хип-хоп арене, коллектив по черлидингу, пилонисты. Некоторые украинцы даже не подозревают, насколько наши танцовщики талантливые и какие высокие награды получают на международных аренах.

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Про отношения с другими членами жюри и четвертого приглашенного звездного судью

Классно, что наши мысли могут разниться и мы иногда можем спорить. Но одновременно мы легко доносим свое мнение друг другу и понимаем решение другого. С Ксенией у нас уже есть налаженный контакт ― все же танцы в паре с ней сильно нас сблизили. Сергей настолько опытный телевизионный человек, что он оценивает выступления и с продюсерской точки зрения ― и это самый высокий уровень профессионализма.

У нас также в составе жюри появится четвертый судья. Это будут люди, которых украинцы называют гордостью страны, благодаря которым флаг Украины поднимался на самых разных международных аренах. И мне так нравится идея приглашенного четвертого звездного судьи в нашем составе! Так мы напоминаем украинцам о достижениях Украины на мировом уровне. И жаль, что у нас не хватит съемочных дней на всех чемпионов нашей страны ― каждый из них достоин быть в этом кресле. На предыдущих кастингах с нами уже судили: олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, телеведущая Маша Ефросинина, певица Руслана, чемпион Олимпийских игр в Токио 2020 Жан Беленюк и олимпийская чемпионка Ольга Харлан.

Новый сезон проекта «Україна має талант» приурочен к 30-летию независимости Украины. Премьера состоится в эфире СТБ уже 23 октября в 19:00.

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