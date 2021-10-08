23 октября в эфире СТБ стартует новый сезон легендарного проекта «Україна має талант». На шоу придут участники, которые создают истории и сюжеты светом на полотне. Наталья Лебердюк и Денис Моторосо объединили рисунок с театром, и у них получился новый вид искусства, который Украина ранее еще не видела!

Участники творческого дуэта познакомились еще студентами на съемках фильма и сильно сдружились. Денис тогда рисовал картины, Наталья увлекалась театром. Позже она с подругой решила создать выездной театр, в команду которого пригласила и Дениса. С тех пор они работают вместе уже 11 лет.

Отношения у них исключительно дружеские: между Натальей и Денисом был небольшой роман, но вскоре они решили остаться друзьями, чтобы продолжить работу вместе. Наталья также увлекается шитьем, ведь мечтала стать модельером. Для своих шоу они с Денисом сами шьют и продумывают свои образы.

«В полнейшей темноте специальными фонариками мы будем создавать сюжеты. Мы придумываем тему, разрабатываем ее, подбираем музыку и придумываем, как можно ее переложить на полотно понятным языком, рисунком и без слов. Картина – это конечный момент, мы не можем показать развитие. В этом и сложность. В своем выступлении мы постарались нарисовать судьбы людей. И если мы притронулись к сердечку зрителей – для нас это главное», – признались Наталья и Денис Jerry Heil в бэкстейдж-шоу «Україна має талант».

На сцене талант-шоу они создадут историю, которая коснется каждого и доведет судей до слез. Смотрите первый выпуск «Україна має талант» 23 октября в 19:00 в эфире СТБ!

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