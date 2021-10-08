23 жовтня в ефірі СТБ стартує новий сезон легендарного проєкту «Україна має талант». На шоу прийдуть учасники, які створюють історії і сюжети світлом на полотні. Наталя Лебердюк і Денис Моторосо об’єднали малюнок з театром, і у них вийшов новий вид мистецтва, який Україна раніше ще не бачила!



Учасники творчого дуету познайомилися ще студентами на зніманні фільму і сильно здружилися. Денис тоді малював картини, Наталя захоплювалася театром. Пізніше вона з подругою вирішила створити виїзний театр, у команду якого запросила і Дениса. Відтоді вони працюють разом уже 11 років.

Стосунки у них суто дружні: між Наталею і Денисом був невеликий роман, але незабаром вони вирішили залишитися друзями, щоб продовжити роботу разом. Наталя також захоплюється шиттям, адже мріяла стати модельєром. Для своїх шоу вони з Денисом самі шиють і продумують свої образи.

«У цілковитій темряві спеціальними ліхтариками ми будемо створювати сюжети. Ми вигадуємо тему, розробляємо її, добираємо музику і придумуємо, як можна її перекласти на полотно зрозумілою мовою, малюнком і без слів. Картина ― це кінцевий момент, ми не можемо показати розвиток. У цьому і складність. У своєму виступі ми постараємося намалювати долі людей. І якщо ми доторкнулися до серця глядачів ― для нас це головне», ― зізналися Наталя і Денис Jerry Heil у бекстейдж-шоу «Україна має талант».

На сцені талант-шоу вони створять історію, яка торкнеться кожного і доведе суддів до сліз. Дивіться перший випуск «Україна має талант» 23 жовтня о 19:00 в ефірі СТБ!

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