Григорій Решетник ― ведучий проєктів СТБ «Холостячка», «Холостяк» і «Неймовірна правда про зірок». А 23 жовтня на телеканалі стартує новий сезон мегашоу «Україна має талант», вести який також буде він! Про боротьбу Григорія з хвилюванням та нюанси знімання талант-шоу читайте просто зараз!

Не кожен талант досягає великого успіху відразу. Григорій Решетник починав свій шлях на телебаченні як «голос» телеканалу СТБ, а став його ведучим!

Колись я пробувався на ведучого програми «Вікна-новини», але не пройшов і став читати тексти за кадром.

У своїх шоу Григорій промовляє до мільйонів глядачів. Боротьба з хвилюванням ― це в нього професійне.

Напруга на шоу «Україна має талант» доходить до того, що я ставлю запитання, а група підтримки просто мовчить. Не через те, що їм немає що сказати, а просто люди паралізовані від страху. З ними треба дуже тонко говорити, тому що я знаю, наскільки прискіпливі судді, всім не скажуть «так».

Григорій поділився секретом, як не дати хвилюванню і страху взяти гору над собою в найважливіші моменти.

Якщо ви вирішили прийти на співбесіду, підкорити своїм талантом ту чи іншу людину, ви маєте зробити це. Краще не шкодувати про те, що ти не зробив. Потрібно боротися з комплексами. У кожного з нас їх дуже багато. І дуже багато речей, з якими ми живемо, але про ці речі знаємо тільки ми. А нам чомусь здається, що про них знають усі.

За лаштунками шоу дуже багато дітей, і декому з них не вистачає співчуття та підтримки дорослих, щоб побороти свої страхи.

Я з батьками спілкуюсь, кажу: як вам виступ? Вони у відповідь: «Ну, ви знаєте, там було 7 помарочок»… Однак вони ніколи не займалися таким спортом і не знають, як це важко.

Були учасники, професіоналізм яких цінують у всьому світі, а ти бачиш, що вони сумніваються в собі. І коли я кажу: «Чому ти хвилюєшся, ти вже так багато подолав шляху!» ― відповідають: «Гришо, сьогодні в залі моя мама, і тому я дуже хвилююся».

Григорій навіть не очікував, що робота на «Україна має талант» змінить його аж так сильно.

Після зйомок шоу «Україна має талант» я однозначно подорослішав!

Дивіться шоу «Україна має талант» уже з 23 жовтня на телеканалі СТБ!

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