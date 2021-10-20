Уже 23 октября в эфире СТБ состоится премьера легендарного шоу «Україна має талант»! В первом выпуске проекта зрители увидят среди участников известного тикток-блогера с аудиторией более 4 миллионов подписчиков ― Максима Ткачева.

По словам парня, его основная деятельность – снимать видео в тиктоке. Он себя чувствует открыто и уверенно перед камерой, и в этом ему помогают образование в Одесском театральном училище и опыт работы на детском канале «Трум-Трум». Именно после него Максим начал снимать детский контент – так и собрал свою аудиторию в TikTok. Сейчас он участвует в одном из известных тикток-домов и временно живет в Ирпене.

Максим: «У меня все персонажи глупенькие. В основном такой контент любят зрители тиктока, я под них подстраиваюсь, чтобы зарабатывать. Где-то 50 тысяч гривен – мой реальный чистый заработок».

С каким талантом 24-летний Максим Ткачев пришел на сцену шоу, никто из судей не понимал. Они довольно скептически отнеслись к участию тиктокера в проекте и его развлекательным видео.

Сергей Притула: «У мене теж є тікток, але у мене дещо упереджене ставлення щодо нього. Моєму малому 13 років, і навіть він з мене приколювався: “Нащо ти там зареєструвався, там дичина”».

Женя Кот: «Не розумію, що ти можеш нам показати, якщо чесно. Але добре, розпитувати не буду. Давай показуй свою дичину».

Для чего же на самом деле Максим придет в шоу: ради увеличения количества подписчиков, или у него есть более важная цель участия?

Смотрите его выступление на «Україна має талант» уже 23 октября в 19:00 на телеканале СТБ!

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