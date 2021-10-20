Уже 23 жовтня в ефірі СТБ відбудеться прем’єра легендарного шоу «Україна має талант»! У першому випуску проєкту глядачі побачать серед учасників відомого тікток-блогера з аудиторією понад 4 мільйони підписників ― Максима Ткачова.

За словами хлопця, його основна діяльність – знімати відео в тіктоку. Він почувається відкрито і впевнено перед камерою, і в цьому йому допомагають освіта в Одеському театральному училищі та досвід роботи на дитячому каналі «Трум-Трум». Саме після нього Максим почав знімати дитячий контент – так і зібрав свою аудиторію в TikTok. Зараз він бере участь в одному з відомих тікток-будинків і тимчасово живе в Ірпені.

Максим: «У меня все персонажи глупенькие. В основном такой контент любят зрители тиктока, я под них подстраиваюсь, чтобы зарабатывать. Где-то 50 тысяч гривен – мой реальный чистый заработок».

З яким талантом 24-річний Максим Ткачов прийшов на сцену шоу, ніхто з суддів не розумів. Вони доволі скептично поставилися до участі тіктокера в проєкті і його розважальних відео.

Сергій Притула: «У мене теж є тікток, але у мене дещо упереджене ставлення щодо нього. Моєму малому 13 років, і навіть він з мене приколювався: “Нащо ти там зареєструвався, там дичина”».

Євген Кот: «Не розумію, що ти можеш нам показати, якщо чесно. Але добре, розпитувати не буду. Давай показуй свою дичину».

Для чого ж насправді Максим прийде в шоу: заради збільшення кількості підписників, чи в нього є більш важлива мета участі?

Дивіться його виступ на «Україна має талант» уже 23 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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