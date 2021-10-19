У рамках промокампанії головної прем’єри осені СТБ запустив зовнішню рекламу з 3D-ефектом. Інсталяція розміщена на мультимедійних екранах ТРЦ «Gulliver» у Києві і зображує сцену шоу «Україна має талант», у центрі якої ― журі проєкту: Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот.

Video: СТБ запустив 3D-борди «Україна має талант» У рамках промокампанії головної прем'єри осені СТБ запустив зовнішню рекламу з 3D-ефектом. Інсталяція розміщена на мультимедійних екранах ТРЦ Gulliver у Києві

«“Україна має талант” ― легендарний проєкт світового рівня. Шоу №1, повернення якого чекає вся країна. Уже через кілька днів він знову буде нас дивувати, захоплювати, об’єднувати в гордості за неймовірні таланти і мрії українців. Ми побачимо інноваційні технології та суперсучасну графіку в номерах учасників. Тому і в рекламі на зовнішніх носіях ми поставили собі завдання використати такий самий вау-ефект», ― коментує директорка з маркетингу телеканалу СТБ Тетяна Свєтлова.

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«Ми постаралися максимально використати технічні можливості кутового екрану ТРЦ “Gulliver” і той факт, що найкраще тривимірний ефект працює з точки, яка навпроти нього через дорогу. За допомогою технології camera mapping створили кутову 3D-кімнату, яка зображує сцену “Україна має талант”. У задній частині сцени-кімнати розмістили лого, у центрі ― суддів шоу, освітлених софітами. У момент, коли наше журі повертається обличчям до глядачів, запрошуючи їх до прем’єри, весь 3D-простір обсипає метафаном», ― розповів креативний директор дизайн-бюро StarLightMedia Олександр Антонов.

Відеографіка з 3D-ефектом була розроблена творчою командою СТБ.

Директорка з маркетингу ― Тетяна Свєтлова.

Промодиректорка ― Лідія Паньків.

Креативний директор ― Олександр Антонов.

Арт-дирекшн ― Андрій Асламов.

Дизайн ― Євген Терещук, Андрій Асламов.

Прем’єра шоу «Україна має талант» відбудеться вже цієї суботи, 23 жовтня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ.

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