Вона підкорювала серце 11-го Холостяка Михайла Заливака, але тепер Ліза спробує підкорити серця мільйонів на сцені талант-шоу! 23 жовтня в ефірі СТБ стартує новий сезон легендарного проєкту «Україна має талант», і Ліза Крутікова виступить у ньому для суддів та глядачів з новим номером у жанрі повітряна гімнастика.

Ліза народилася в селищі міського типу з однією школою, одним магазином, однією заправкою та одним БК. Тому вибір захоплень був невеликий: спів, танці або гімнастика. Слідом за старшою сестрою Ліза пішла на гімнастику, а пізніше за нею ж вступила до циркової академії в Києві. З того часу дівчина віддавала всю себе тренуванням і працювала на результат: з другого курсу їй пропонували роботу за гонорари, незабаром молодий студентці пощастило виступати перед принцесою Монако в Монте-Карло. У Лізи почалися нескінченні тури і гастролі, робота в Америці.

Після нещасливого кохання, коли наречений покинув Лізу і вкрав 50 тисяч євро, сестра вмовила її подати заявку на шоу «Холостяк» на СТБ. Хоч на проєкті стосунки не склалися і Ліза залишила шоу до фіналу, участь дала їй поштовх до розвитку і вивела з депресії. Зараз дівчина будує стосунки зі своїм близьким другом і вірить, що попереду її чекає тільки хороше, адже вона ніколи ні про що не шкодує.

Єдине, чого не вистачало ці роки, ― сцена, за якою Ліза так сумувала. Тому вона і прийшла на проєкт «Україна має талант».

«Це справа мого життя, і я довго йшла до того, щоб показати вам те, що всі побачать на сцені. Номер буде небезпечним, правда. Адже я працюю без страховки ― так набагато красивіше і має феєричний вигляд», ― поділилася Єлизавета перед виступом з Jerry Heil на бекстейдж-шоу «Україна має талант».

Підтримати гімнастку крім її бойфренда також прийшли знайомі та друзі, учасники минулих сезонів «Холостяка» і «Холостячки»: Надін, Льоша Тригубенко, Розалі Номбре і Женя Ковтуненко.

Олексій Тригубенко: «Я хотів сам узяти участь у цьому проєкті, але зрозумів, що, напевно, шанси в мене невеликі, тому прийшов підтримати нашу любу Лізочку, і тому тримаємо за неї кулачки».

Розалі Номбре: «Зараз прийшла підтримати свою подругу. Думаю, якби сама прийшла на шоу, то співала б. Ось підготую вам номер на наступний сезон, і тоді вже Лізка буде мене підтримувати». Чи варто суддям чекати Розалі в наступному сезоні шоу?

Женя Ковтуненко: «Я щиро хочу, щоб Ліза пройшла далі і перемогла в фіналі. Ми прийшли саме для цього. Вона буде дуже гідна цієї перемоги. Так що сподіваюся, що всі судді встали з тієї ноги. А раптом що, я взяв із собою гроші… може, зробимо Лізі подарунок (сміється. ― Прим. ред.)». Як бачимо, за лаштунками Женя Ковтуненко був дуже налаштований на фінал.

Дивіться неймовірно жіночний і красивий виступ Лізи Крутікової на «Україна має талант» уже з 23 жовтня о 19:00 в ефірі СТБ!

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