Она покоряла сердце 11-го Холостяка Миши Заливако, но теперь Лиза попробует покорить сердца миллионов на сцене талант-шоу! 23 октября в эфире СТБ стартует новый сезон легендарного проекта «Україна має талант», и Лиза Крутикова выступит в нем для судей и зрителей с новым номером в жанре воздушная гимнастика.

Лиза родилась в поселке городского типа с одной школой, одним магазином, одной заправкой и одним ДК. Поэтому выбор увлечений был невелик: пение, танцы или гимнастика. Вслед за старшей сестрой Лиза пошла на гимнастику, а позже за ней же поступила в цирковую академию в Киеве. С того времени девушка отдавала всю себя тренировкам и работала на результат: со второго курса Лизе предлагали работу за гонорары, вскоре молодой студентке посчастливилось выступать перед принцессой Монако в Монте-Карло. У Лизы начались нескончаемые туры и гастроли, работа в Америке.

После неудачной любви, когда жених бросил Лизу и украл 50 тысяч евро, сестра уговорила ее подать заявку на шоу «Холостяк» на СТБ. Хоть на проекте отношения не сложились и Лиза покинула шоу до финала, участие дало ей толчок к развитию и вывело из депрессии. Сейчас девушка строит отношения со своим близким другом и верит, что впереди ее ждет только хорошее, ведь она никогда ни о чем не жалеет.

Единственное, чего ей не хватало эти годы, ― сцена, по которой она так скучала. Поэтому Лиза и пришла на проект «Україна має талант».

«Это дело моей жизни, и я долго шла к тому, чтобы показать вам то, что все увидят на сцене. Номер будет опасным, правда. Ведь я работаю без страховки ― так намного красивее и выглядит фееричнее», ― поделилась Лиза перед выступлением с Jerry Heil на бэкстейдж-шоу «Україна має талант».

Поддержать гимнастку кроме ее молодого человека также пришли знакомые и друзья, участники прошлых сезонов «Холостяка» и «Холостячки»: Надин, Леша Тригубенко, Розали Номбре и Женя Ковтуненко.

Леша Тригубенко: «Я хотел сам поучаствовать в этом проекте, но понял, что, наверно, шансы у меня невелики, поэтому пришёл поддержать нашу любимую Лизочку, и поэтому держим за нее кулачки».

Розали Номбре: «Сейчас пришла поддержать свою подругу. Думаю, если бы сама пришла на шоу, то пела. Вот подготовлю вам номер на следующий сезон, и тогда уже Лизка будет меня поддерживать». Стоит ли судьям ждать Розали в следующем сезоне шоу?

Женя Ковтуненко: «Я искренне хочу, чтобы Лиза прошла дальше и победила в финале. Мы пришли именно за этим. Она будет очень достойна этой победы. Так что надеюсь, что все судьи встали с той ноги. А если что, я взял с собой деньги… может, сделаем Лизе подарок (смеется. ― Прим. ред.)». Как видим, за кулисами Женя Ковтуненко был очень настроен на финал.

Смотрите невероятно женственное и красивое выступление Лизы Крутиковой на «Україна має талант» уже 23 октября в 19:00 в эфире СТБ!

Читайте нас также в Viber и Telegram