В рамках промокампании главной премьеры осени СТБ запустил наружную рекламу с 3D-эффектом. Инсталляция размещена на мультимедийных экранах ТРЦ «Gulliver» в Киеве и представляет собой сцену шоу «Україна має талант», в центре которой ― жюри проекта: Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.

Video: СТБ запустил 3D-борды «Україна має талант» У рамках промокампанії головної прем'єри осені СТБ запустив зовнішню рекламу з 3D-ефектом. Інсталяція розміщена на мультимедійних екранах ТРЦ Gulliver у Києві

«“Україна має талант” ― легендарный проект мирового уровня. Шоу №1, возвращения которого ждет вся страна. Через несколько дней он снова будет нас удивлять, восхищать, объединять в гордости за невероятные таланты и мечты украинцев. Мы увидим инновационные технологии и суперсовременную графику в номерах участников. Поэтому и в наружной рекламе мы поставили себе задачу использовать такой же вау-эффект», ― комментирует маркетинг-директор СТБ Татьяна Светлова.

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«Мы постарались максимально использовать технические возможности углового экрана ТРЦ “Gulliver” и тот факт, что наилучшим образом трехмерный эффект работает с точки, которая находится напротив него через дорогу. С помощью технологии camera mapping создали угловую 3D-комнату, изображающую сцену “Україна має талант”. В задней части сцены-комнаты разместили лого, в центре ― судей шоу, освещенных софитами. В момент, когда наше жюри поворачивается лицом к зрителям, приглашая их к премьере, все 3D-пространство осыпает метафаном», ― рассказал креативный директор дизайн-бюро StarLightMedia Александр Антонов.

Видеографика с 3D-эффектом была разработана творческой командой СТБ.

Маркетинг-директор ― Татьяна Светлова.

Промодиректор ― Лидия Панькив.

Креативный директор ― Александр Антонов.

Арт-дирекшн ― Андрей Асламов.

Техническая разработка проекта, 3D дизайн, моушн дизайн ― Евгений Терещук, Андрей Асламов.

Премьера шоу «Україна має талант» состоится в эту субботу, 23 октября, в 19:00 в эфире телеканала СТБ.

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