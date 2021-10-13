Ксения Мишина ― одна из лучших актрис страны, которая не боится быть настоящей. Звезда сериала с мировым успехом «Крепостная», победительница танцевального шоу, первая украинская Холостячка и эталон женственности для миллионов украинок. Она открыла свое сердце всей стране и хочет, чтобы каждый участник «Україна має талант» шел к своей мечте также с открытым сердцем. Накануне большой премьеры на телеканале СТБ мы пообщались со звездной судьей об участниках шоу, первом в жизни судействе и эмоциях во время съемок. Подробности ― в материале!

Кого вы особенно запомнили во время кастингов? Кто из участников вам больше всего понравился?

На съемках шоу «Україна має талант» было так много людей, которые очаровали и задели, попали в самое сердце. Так много разных талантов мы увидели! И такое большое количество раз хотелось сказать «да». Бывало, что даже моим глазам я не верила от тех возможностей и способностей, что они видели. Столько участников будто из мира фантастики! Я сидела в судейском кресле и думала: «Как такое возможно?» Человек и человеческое тело способны на такие нереальные трюки и непревзойденные вещи! Акробатика, пение, которые пробирают до слез, танцоры, каучук, фокусники и иллюзионисты… Такие люди заставляют открыть рот, поднимают весь зал на ноги от восторга. Представляете, какая бешеная энергетика была на каждом из дней телекастингов?!

А что можете сказать о талантливых детях Украины, много их было на кастингах?

Когда я смотрю на выступления детей, понимаю, что для меня это другая вселенная! Я ― мама, и поэтому понимаю, как трудно найти ребенку хобби, которое ему понравится. Поэтому возникает вопрос: «Что нужно сделать для того, чтобы вырастить уже чемпиона, победителя в 5, 6, 7 лет?».

Выходит на сцену маленькая девочка и в воздухе творит такое, что просто муравьи по всему телу. А там, за кулисами, сидит ее папа и руководит этими веревками! А она даже без страховки! Одно неверное движение отца в таком выступлении может стоить очень дорого.

Я помню историю, где девочка с раннего возраста хотела заниматься гимнастикой, но в их маленьком городке не было возможностей, ни учителей, ни профессиональных школ. Мама бросила работу, переучилась на тренера и открыла для дочери свою собственную гимнастическую школу. То есть человек осознанно сменил профессию ради ребенка и его развития. Это заслуживает признания!

Вы сейчас вспоминаете лучшие выступления. Но были и те, кто услышал от вас «нет». Что чувствуете в такие моменты?

Нам очень сложно говорить «нет». Люди разные и воспринимают критику по-разному. Для кого-то услышать отрицательный вердикт ― это катастрофа, и не все умеют использовать его как мотивацию, как дрова для своего собственного огня внутри. К сожалению, мы не можем решать за других людей, как им воспринимать наши комментарии. На шоу мы судьи и находимся в определенных условиях, когда мы должны оценивать выступления всех участников. И люди знают об этом, когда идут на шоу, должны осознавать, что могут услышать «нет». Но все равно говорить «нет» ― это очень сложно. Особенно ― сказать такой вердикт ребенку.

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