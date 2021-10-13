Ксенія Мішина ― одна з найкращих акторок країни, яка не боїться бути справжньою. Зірка серіалу зі світовим успіхом «Кріпосна», переможниця танцювального шоу, перша українська Холостячка й еталон жіночності для мільйонів українок. Вона відкрила своє серце цілій країні і хоче, щоб кожен учасник «Україна має талант» ішов до своєї мрії також із відкритим серцем. Напередодні великої прем’єри на телеканалі СТБ ми поспілкувалися з зірковою суддею про учасників шоу, перше в житті суддівство та емоції під час знімань. Подробиці — в матеріалі!

Кого ви особливо запам’ятали під час кастингів? Хто з учасників вам найбільше сподобався?

На зйомках шоу «Україна має талант» було так багато людей, які зачарували і зачепили, влучили в саме серце. Так багато різних талантів ми побачили! І таку велику кількість разів хотілося сказати «так». Бувало, що навіть моїм очам я не вірила від тих можливостей та здібностей, що вони бачили. Стільки учасників ніби зі світу фантастики! Я сиділа у суддівському кріслі та думала: «Як таке можливо?». Людина і людське тіло спроможні на такі нереальні трюки і неперевершені речі! Акробатика, спів, який пробирає до сліз, танцівники, каучук, фокусники та ілюзіоністи… Такі люди змушують відкрити рота, піднімають усю залу на ноги від захвату. Уявляєте, яка скажена енергетика була на кожному з днів телекастингів?!

А що можете сказати про талановитих дітей України, чи багато їх було на кастингах?

Коли я дивлюсь на виступи дітей, розумію, що для мене це інший всесвіт! Я — мама, і тому розумію, як важко знайти дитині хобі, яке їй сподобається. Тому виникає запитання: «Що треба зробити для того, щоб виростити вже чемпіона, переможця у 5, 6, 7 років?».

Виходить на сцену маленька дівчинка і в повітрі виробляє таке, що просто мурашить по всьому тілі. А там, за лаштунками, сидить її тато і керує цими мотузками! А вона навіть без страховки! Один хибний рух батька в такому виступі може коштувати дуже дорого.

Я пам’ятаю історію, де дівчинка з раннього віку хотіла займатися гімнастикою, але в їхньому маленькому місті не було можливостей, ані вчителів, ані професійних шкіл. Мама покинула роботу, перевчилася на тренера і відкрила для доньки свою власну гімнастичну школу. Тобто людина усвідомлено змінила професію заради дитини та її розвитку. Це заслуговує визнання!

Ви зараз згадуєте найкращі виступи. Але ж були і ті, хто почув від вас «ні». Що відчуваєте в такі моменти?

Нам дуже важко казати «ні». Люди різні і сприймають критику по-різному. Для когось почути негативний вердикт — це катастрофа, і не всі вміють використовувати його як мотивацію, як дрова для свого власного вогню всередині. На жаль, ми не можемо вирішувати за інших людей, як їм сприймати наші коментарі. На шоу ми судді і перебуваємо у певних умовах, коли ми маємо оцінювати виступи всіх учасників. І люди знають про це, коли йдуть на шоу, мають усвідомлювати, що можуть почути «ні». Та все одно казати «ні» дуже складно. Особливо — сказати такий вердикт дитині.

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