Вже 23 жовтня о 19:00 стартує новий сезон шоу, на яке чекала вся країна, — «Україна має талант»-2021. На нас чекають нові вражаючі таланти та новий склад журі. Одне з почесних суддівських місць зайняла відома акторка Ксенія Мішина. А як виборювала заповітне «так» на кастингах сама Ксенія? Чого насправді коштував їй успіх у кар’єрі? І як це — почути «ні» від найрідніших? Дивіться у сюжеті «Неймовірної правди про зірок»!

Video: Ксенія Мішина: Я можу бути підтримкою для всіх людей, що виходять на сцену «Україна має талант» 23 жовтня о 19:00 стартує новий сезон Україна має талант 2021. Суддя Ксенія Мішина розповіла про суддівство і про те, як буде підтримувати учасників Україна має талант

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Зараз топова акторка країни Ксенія Мишина на власному досвіді знає, що перш ніж почути на кастингу жадане «так», треба бути готовим піти ні з чим:

«Іноді я просто провалювала проби через свої хвилювання, тому я чудово розумію учасників «Україна має талант»».

Та боротися за себе, торуючи самотужки власний шлях, Мішиній доводилося задовго до професійних кастингів. Ще підлітком, коли Ксенія вперше наважилася заявити батькам, що хоче до театрального, у відповідь почула своє перше нищівне «ні»: «Мене навіть не стали слухати». Батьки все вирішили за неї, обравши економічний факультет.

«Я взагалі втратила інтерес до свого життя. Я лягла і не могла встати, мене наче паралізувало. Мене возили по всім лікарням, втім усі показники були у нормі. А психотерапевт порадив зібрати речі і поїхати, щоб робити те, що я хочу. Тоді моє життя поділилося на до і після».

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Та навіть вистраждавши право на мрію, до червоних доріжок було ще далеко. На Мішину чекало нове випробування: у 2012 році вона стала мамою, проте майже одразу із синочком Платоном вони залишилися самі. Із чоловіком вони розійшлися через постійні сварки та конфлікти. Жінка зобов’язана була сама поставити сина на ноги попри все.

«Я розуміла, що я одна, у мене складна ситуація, що я маю працювати і заробляти. Спочатку думала, що це жахлива ситуація, але потім зрозуміла, як вона пішла мені на користь. Без цієї ситуації не було би такої мене. Я з роками сформувала силу волі та стержень».

Саме цей загартований випробуваннями стержень і допоміг актрисі отримати одну із найуспішніших у її кар’єрі ролей.

«Це була дуже складна для мене роль. Мені здається, що таких кастингів у Голлівуді не існує: було етапів шість, і я кожного разу нервувала. А як тільки-но мене затвердили, я не хвилювалась. Лідія Шефер — вона категорично сильна була, а я навпаки наповнила її життям, дала свою енергію».

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Здавалося б, на шляху від зневіри близьких, сумнівів у собі, відмов на кастингах і до суддівства на «Україна має талант», від Ксенії теж очікуєш на її категоричне і бескомпромісне «ні». Натомість кожне з цих випробувань зробило талановиту акторку лише проникливішою до кожного з учасників талант-шоу:

«Взагалі сцена пов’язана з акторською майстерністю. Кожна людина, яка виходить на сцену, вона проживає свій номер. Були такі дні, коли виходили один за одним таланти і показували такий кайф! Я просто вставала і аплодувала!»

І на власному досвіді Ксенія Мішина знає, як важлива підтримка і віра у будь-який талант. Тож опинившись за суддівським столом, вона чітко зрозуміла, яка тут роль саме її.

«Я спочатку теж думала, в чому може бути моя експертна думка, якщо поруч зі мною сидить Женя Кот — ас і профі у більшості номерів, які показували на сцені. А з іншого боку — Сергій, який усе своє життя працює крутим ведучим і може направити кожну людину. І в один момент я для себе вирішила, що можу бути підтримкою для всіх людей, тому що я знаю, наскільки важко виходити на сцену, проживати все це і слухати вердикти суддів та усієї країни».

Втім баталій між експертними суддями за таланти цього сезону теж не уникнути. І хоч як би не хотілося підтримати усіх і кожного, переможець буде лише один. Не пропустіть 23 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ прем’єру нового сезону «Україна має талант».

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