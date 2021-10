Вже 23 жовтня о 19:00 стартує новий сезон шоу, на яке чекала вся країна, — «Україна має талант»-2021. На нас чекають нові вражаючі таланти та новий склад журі. Одне з почесних суддівських місць зайняла відома акторка Ксенія Мішина. А як виборювала заповітне «так» на кастингах сама Ксенія? Чого насправді коштував їй успіх у кар’єрі? І як це — почути «ні» від найрідніших? Дивіться у сюжеті «Неймовірної правди про зірок»!

Зараз топова акторка країни Ксенія Мишина на власному досвіді знає, що перш ніж почути на кастингу жадане «так», треба бути готовим піти ні з чим:

Та боротися за себе, торуючи самотужки власний шлях, Мішиній доводилося задовго до професійних кастингів. Ще підлітком, коли Ксенія вперше наважилася заявити батькам, що хоче до театрального, у відповідь почула своє перше нищівне «ні»: «Мене навіть не стали слухати». Батьки все вирішили за неї, обравши економічний факультет.

Та навіть вистраждавши право на мрію, до червоних доріжок було ще далеко. На Мішину чекало нове випробування: у 2012 році вона стала мамою, проте майже одразу із синочком Платоном вони залишилися самі. Із чоловіком вони розійшлися через постійні сварки та конфлікти. Жінка зобов’язана була сама поставити сина на ноги попри все.

Саме цей загартований випробуваннями стержень і допоміг актрисі отримати одну із найуспішніших у її кар’єрі ролей.

Здавалося б, на шляху від зневіри близьких, сумнівів у собі, відмов на кастингах і до суддівства на «Україна має талант», від Ксенії теж очікуєш на її категоричне і бескомпромісне «ні». Натомість кожне з цих випробувань зробило талановиту акторку лише проникливішою до кожного з учасників талант-шоу:

І на власному досвіді Ксенія Мішина знає, як важлива підтримка і віра у будь-який талант. Тож опинившись за суддівським столом, вона чітко зрозуміла, яка тут роль саме її.

Втім баталій між експертними суддями за таланти цього сезону теж не уникнути. І хоч як би не хотілося підтримати усіх і кожного, переможець буде лише один.

