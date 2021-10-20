Уже 23 жовтня в ефірі СТБ відбудеться прем’єра легендарного шоу «Україна має талант»! У першому випуску проєкту серед учасників на кастинг прийде 26-річна українська модель плюс-сайз, Міс України плюс-сайз 2019 року Інна Горячківська. Дівчина з 15-м розміром грудей запалить на сцені циганочку.

Інна: «У меня был комплекс до класса 11. А потом я решила открыться и сделать это своей фишкой. Сейчас у меня самый большой бюст Украины. Для судей на сцене я станцую цыганочку, ведь обожаю танцевать».

Танці – її душа, запевняє Інна. Хоч вона ніколи не займалася ними професійно, замислюється піти в студію PlusSize, яка нещодавно відкрилася в Києві. Брала участь у конкурсах краси, стала Міс усмішка і навіть представляла Україну на міжнародному рівні. Стала переможницею у «Званій вечері» на СТБ.

Каже, що популярність не є її метою. Інна хоче на своєму досвіді довести всім дівчатам, що не обов’язково мати фігуру 90/60/90, щоб жити повноцінним життям. Кожне тіло по-своєму чудове, і його в жодному разі не варто соромитися. А людям треба ретельніше обдумувати свої запитання та зауваження стосовно фігури інших людей: адже за цим можуть стояти проблеми зі здоров’ям або генетичні особливості. Інна зізнається, сама тричі купувала абонемент у спортзал, але витримки вистачало лише на три відвідування.

Чи зможе Інна зачарувати своїм танцем суддів шоу, і чи побачать вони в ній талант? Ви сказали б Інні «так»?

Дивіться її виступ на «Україна має талант» уже 23 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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