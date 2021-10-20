Уже 23 октября в эфире СТБ состоится премьера легендарного шоу «Україна має талант»! В первом выпуске проекта среди участников на кастинг придет 26-летняя украинская модель плюс-сайз, Мисс Украины плюс-сайз 2019 года Инна Горячковская. Девушка с 15-м размером груди зажжет на сцене цыганочку.

Инна: «У меня был комплекс до класса 11. А потом я решила открыться и сделать это своей фишкой. Сейчас у меня самый большой бюст Украины. Для судей на сцене я станцую цыганочку, ведь обожаю танцевать».

Танцы – ее душа, уверяет Инна. Хоть она никогда не занималась ими профессионально, задумывается пойти в студию PlusSize, которая недавно открылась в Киеве. Принимала участие в конкурсах красоты, стала Мисс улыбка и даже представляла Украину на международном уровне. Стала победительницей в «Званом ужине» на СТБ.

Говорит, что популярность не является её целью. Инна хочет на своем опыте доказать всем девушкам, что не обязательно иметь фигуру 90/60/90, чтобы жить полноценной жизнью. Каждое тело по-своему замечательное, и его ни в коем случае не стоит стесняться. А людям надо тщательнее обдумывать свои вопросы и замечания по поводу фигуры других людей: ведь за этим могут стоять проблемы со здоровьем или генетические особенности. Инна признается, сама три раза покупала абонемент в спортзал, но выдержки хватало лишь на три посещения.

Сможет ли Инна очаровать своим танцем судей шоу, и увидят ли они в ней талант? Вы бы сказали Инне «да»?

Смотрите ее выступление на «Україна має талант» уже 23 октября в 19:00 на телеканале СТБ!

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