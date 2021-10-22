23 жовтня о 19:00 відбудеться масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивуватимуть учасники зі всього світу! Хто пройде у наступний етап? А хто отримає першу Золоту кнопку на шоу, а з нею — прохід одразу до фіналу?

В ефір СТБ повертається легендарне шоу «Україна має талант»! На сцену проєкту вийдуть українці, яким аплодує весь світ, а глядачі побачать неймовірні таланти, які вражають, тріумфальні повернення улюблених героїв та нові імена, а також унікальні номери, в яких використані новітні технології. Цієї осені разом із зірковим журі шоу — Ксенією Мішиною, Сергієм Притулою, Євгеном Котом та запрошеними суддями — ми разом виберемо найкращий талант України.

На сцену масштабного шоу «Україна має талант»-2021 вийде зірка Цирку дю Солей Юлія Михайлова! Вона виступала перед королевою Англії, Елтоном Джоном та Кайлі Міноуг. А принц Гаррі дякував дівчині за виступ особисто! Та чи зможе вона підкорити серця прискіпливих суддів?

Також на проєкт завітає тіктокер-мільйонник Максим Ткачов, який вперше спробує заспівати не заради трендів у соцмережах, а перед глядячами шоу «Україна має талант»! Чи вдасться юнаку отримати захоплені овації, співаючи наживо? Дивіться вже зовсім скоро!

Судді: Ксенія Мішина, Євген Кот, Сергій Притула.

Ведучий: Григорій Решетник.

Video: Золота кнопка, зірка Цирку дю Солей та блогер-мільйонник із TikTok: що буде у першому випуску шоу «Україна має талант» Україна має талант 11 сезон 1 випуск: учасники виступатимуть на відборі Хто отримає золоту кнопку в 1 випуску Україна має талант 1 від 23.10.2021, а хто відправиться додому?

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