23 октября в 19:00 состоится масштабная премьера лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями будут удивлять участники со всего мира! Кто пройдет в следующий этап? А кто получит первую Золотую кнопку на шоу, а с ней ― проход сразу в финал?

В эфир СТБ возвращается легендарное талант-шоу «Україна має талант»! На сцену проекта выйдут украинцы, которым рукоплещет весь мир, а зрители увидят невероятные таланты, которые поражают, триумфальные возвращения любимых героев и новые имена, а также уникальные номера, в которых использованы новейшие технологии. Этой осенью вместе со звездным жюри шоу ― Ксенией Мишиной, Сергеем Притулой, Евгением Котом и приглашенными судьями ― мы вместе выберем лучший талант Украины.

На сцену масштабного шоу «Україна має талант»-2021 выйдет звезда Цирка дю Солей Юлия Михайлова! Она выступала перед королевой Англии, Элтоном Джоном и Кайли Миноуг. А принц Гарри благодарил девушку за выступление лично! Но сможет ли она покорить сердца придирчивых судей?

Также на проект приедет тиктокер-миллионник Максим Ткачев, который впервые попробует спеть не ради трендов в соцсетях, а перед зрителями шоу «Україна має талант»! Удастся ли юноше получить восторженные овации, исполняя вживую? Смотрите уже совсем скоро!

Судьи: Ксения Мишина, Евгений Кот, Сергей Притула.

Ведущий: Григорий Решетник.

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