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Stefania: кавер на детских музыкальных инструментах

10.05.2022

Сергей Троценко – большой поклонник песни Stefania, которую представляет группа Kalush Orchestra на Евровидении. Имея большой арсенал детских музыкальных инструментов в собственной студии детского развития, ему пришла в голову идея сделать funny version на песню Стефания.

Слушайте кавер на песню Stefania прямо сейчас!

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