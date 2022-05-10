Stefania: кавер на дитячих музичних інструментах
10.05.2022
Сергій Троценко – великий шанувальник пісні Stefania, яку представляє гурт Kalush Orchestra на цьогорічному Євробаченні. Маючи великий арсенал дитячих музичних інструментів у власній студії дитячого розвитку, йому спало на думку зробити funny version на пісню Стефанія.
Слухайте кавер на пісню Stefania просто зараз!
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