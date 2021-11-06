Олег Татаринов — повітряна гімнастика на «Україна має талант»-2021
06.11.2021
6 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Олега Татаринова просто зараз!
Одесит Олег Татаринов приїхав на шоу талантів з роботи з Іспанії. Тривалий час хлопець працював навіть у всесвітньовідомому Cirque du Soleil! Олег дивував суддів повітряною гімнастикою. «У тебе були довершені трюки, ти розтягнутий, гнучкий, у тебе є гарні шпагати. Номер ― вау!» ― сказав Женя Кот і пропустив Олега в наступний етап шоу.
Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!
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