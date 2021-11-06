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Олег Татаринов ― воздушная гимнастика на «Україна має талант»-2021

06.11.2021

6 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников со всего мира! Смотрите номер Олега Татаринова прямо сейчас!

Одессит Олег Татаринов приехал на шоу талантов с работы из Испании. Длительное время юноша работал даже во всемирно известном Cirque du Soleil! Олег удивлял судей воздушной гимнастикой. «У тебя были совершенные трюки, ты растянут, гибок, у тебя есть хорошие шпагаты. Номер ― вау!» ― сказал Женя Кот и пропустил Олега в следующий этап шоу.

Голосуйте за любимого участника и участвуйте в розыгрыше крутых призов!

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