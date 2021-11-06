6 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Наталі Короткіної просто зараз!

Наталя Короткіна з Маріуполя занурила суддів у неймовірну магію східного танцю.

«Ви справжня жінка-Клеопатра! Неймовірно виглядаєте, танцюєте і виступаєте! У вас три “так”!» ― сказала Ксенія Мішина.

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

Більше на тему: Вероніка Хістова — хендстендинг на «Україна має талант»-2021

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.