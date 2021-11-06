Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Наталя Короткіна — східний танець на «Україна має талант»-2021

06.11.2021

6 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Наталі Короткіної просто зараз!

Наталя Короткіна з Маріуполя занурила суддів у неймовірну магію східного танцю. 

«Ви справжня жінка-Клеопатра! Неймовірно виглядаєте, танцюєте і виступаєте! У вас три “так”!» ― сказала Ксенія Мішина. 

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

Більше на тему: Вероніка Хістова —  хендстендинг на «Україна має талант»-2021

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.