Наталья Короткина — восточный танец на «Україна має талант»-2021
06.11.2021
6 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников со всего мира! Смотрите номер Натальи Короткиной прямо сейчас!
Наталья Короткина из Мариуполя окунула судей в невероятную магию восточного танца. «Вы настоящая женщина-Клеопатра! Невероятно выглядите, танцуете и выступаете! У вас три «да»!» ― сказала Ксения Мишина.
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