6 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников со всего мира! Смотрите номер Натальи Короткиной прямо сейчас!

Наталья Короткина из Мариуполя окунула судей в невероятную магию восточного танца. «Вы настоящая женщина-Клеопатра! Невероятно выглядите, танцуете и выступаете! У вас три «да»!» ― сказала Ксения Мишина.

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