6 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Артема Шошина та Олени Салтикової просто зараз!

Артем Шошин та Олена Салтикова продемонстрували танець із танцюючою тканиною. У своєму виступі пара порушила тему забруднення довкілля. «Це настільки актуально, важливо, красиво і талановито! Тільки “так”!» ― сказав Женя Кот.

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

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