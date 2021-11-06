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Артем Шошин и Елена Салтыкова ― танец на «Україна має талант»-2021

06.11.2021

6 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников со всего мира! Смотрите номер Артема Шошина и Елены Салтыковой прямо сейчас!

Артем Шошин и Елена Салтыкова продемонстрировали танец с танцующей тканью. В своем выступлении пара подняла тему загрязнения окружающей среды. «Это столь актуально, важно, красиво и талантливо! Только да»!» ― сказал Женя Кот.

Голосуйте за любимого участника и участвуйте в розыгрыше крутых призов!

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