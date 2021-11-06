6 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Андрія Немодрука просто зараз!

Андрій Немодрук з Одеси займається пародіюванням різних персонажів на Youtube і вже може похизуватися аудиторією в 3 млн підписників! На сцені грандіозного шоу хлопцеві вдалося перевтілитися в різних персонажів: від Віктора Януковича до губки Боба. Саме тому судді одностайно пропустили блогера в наступний етап шоу. «Мені здається, що ви показали все найкраще, що могли показати, і я не знаю, чи ви зможете себе перевершити у фіналі. Але я вірю, що ви зможете нас здивувати. У вас три “так” сьогодні!» ― оцінив виступ пародиста Сергій Притула.

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

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