6 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников со всего мира! Смотрите номер Андрея Немодрука прямо сейчас!

Андрей Немодрук из Одессы занимается пародированием разных персонажей на Youtube и уже может похвастаться аудиторией в 3 млн подписчиков! На сцене грандиозного шоу парню удалось перевоплотиться в разных персонажей: от Виктора Януковича до губки Боба. Именно поэтому судьи единодушно пропустили блогера на следующий этап шоу. «Мне кажется, что вы показали все лучшее, что могли показать, и я не знаю, сможете ли вы себя превзойти в финале. Но я верю, что вы сможете нас удивить. У вас три «да» сегодня!» ― оценил выступление пародиста Сергей Притула.

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