6 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Гарика та Марічки Кириченків просто зараз!

Гарик та Марічка Кириченки виконали пісню «Go Bananas» і грали на барабанах. Дітям вдалося зарядити суддів позитивом і гумором, тому дует пройшов у наступний етап шоу! «Ви сяєте так, як найяскравіші зірочки! У вас два “так”!» ― прокоментував виступ учасників Женя Кот.

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

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